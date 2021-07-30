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53 минуты назад

В Кемерове прохожий вернул к жизни упавшего замертво мужчину

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В Кемерове прохожий вернул к жизни упавшего замертво мужчину
Под окнами многоквартирного дома в Кемерове мужчина рухнул на землю и перестал подавать признаки жизни. Ему на помощь бросился прохожий, сообщает VSE42.Ru.

Издание приводит слова очевидицы происшествия.

– Мужчина упал на газон. Не дышал, сердце не билось. Умер, одним словом! Потом другой мужчина к нему подбежал, сделал массаж сердца и искусственное дыхание, прям вырвал с того света, – рассказала собеседница сайта.

Все это время за операцией по спасению наблюдала собравшаяся вокруг толпа. Затем оживший мужчина сел за руль автомобиля и уехал, усадив в салон своего спасителя. 

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