52 минуты назад
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о российских военных в Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Минск не обращался к Москве с просьбой насчет размещения вооруженных сил.
"Это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры, определенные законом полномочия", — отметил представитель Кремля.
Ранее в президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для обеспечения безопасности Союзного государства готов принять российских военных, однако пока такой необходимости нет, - передает РИА Новости.
Лукашенко также подчеркнул, что на уровне руководителей двух стран вопрос о размещении российских баз в Белоруссии не обсуждался никогда, - передает "Эхо Москвы".
Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества: 8 декабря 1999 года стороны подписали Договор о создании надгосударственного образования с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным и другими пространствами.
Белоруссия является стратегическим союзником РФ. Это закреплено в Концепции внешней политики России, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение взаимодействия с Минском.