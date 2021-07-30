В России

52 минуты назад

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о российских военных в Белоруссии

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#Белоруссия #Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Минск не обращался к Москве с просьбой насчет размещения вооруженных сил.

Никаких запросов от Минска насчет размещения российских военных в Белоруссии не поступало, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры, определенные законом полномочия", — отметил представитель Кремля.

Ранее в президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для обеспечения безопасности Союзного государства готов принять российских военных, однако пока такой необходимости нет, - передает РИА Новости.

Лукашенко также подчеркнул, что на уровне руководителей двух стран вопрос о размещении российских баз в Белоруссии не обсуждался никогда, - передает "Эхо Москвы".

Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества: 8 декабря 1999 года стороны подписали Договор о создании надгосударственного образования с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным и другими пространствами.

Белоруссия является стратегическим союзником РФ. Это закреплено в Концепции внешней политики России, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение взаимодействия с Минском.
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#Белоруссия #Лукашенко

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