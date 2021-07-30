Политика

сегодня, 15:29

Самовыдвиженцу Петрову от движения «Русь» отказали в регистрации кандидатом на выборах в Госдуму

8 440
#выборы
Самовыдвиженцу Петрову от движения «Русь» отказали в регистрации кандидатом на выборах в Госдуму

На выборы пойдут по одному округу два однофамильца, а также муж и жена Васины от партии «Зеленых».

Сегодня избирательная комиссия Липецкой области зарегистрировала последних кандидатов в депутаты Госдумы, выборы которых пройдут 19 сентября. Удостоверения о регистрации установленного образца выданы Сергею Васину, Елене Васиной, Жанне Хайрединовой, Сергею Звягину, Николаю Борцову.

Ранее облизбирком зарегистрировал кандидатами в депутаты Госдумы по одномандатным избирательным округам №№ 114 и 115 Анатолия Емельянова, Николая Быковских, Сергею Токарева, Максима Зачиняева, Ларису Ксенофонтову, Александра Фомина, Илью Решетняка, Максима Чувашова, Олега Токарева, Виталия Бодрова, Игоря Басинских, Александра Шкурко, Михаила Тарасенко, Андрея Кочерова.

На выборы, таким образом, пойдут представители «Единой России», КПРФ и Коммунистической партии «Коммунисты России», ЛДПР, партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», партии «Новые люди», экологической партии «Зеленые», Российской партии пенсионеров «За социальную справедливость», партии «Родина».

На эти выборы заявились по одному и тому же 115-му округу два Токаревых, Сергей (от КПРФ) и Олег (от Российская партия пенсионеров «За социальную справедливость»). Также на них идет супружеская пара: Сергей и Елена Васины по 114-му и 115-му округам соответственно. Муж и жена — настоящие единомышленники. Они работают в одной организации и представляют одну партию - «Зеленых». Кандидатом в депутаты Госдумы не стал только один из тех, кто подавал заявление в облизбирком — самовыдвиженец Андрей Петров из Нижнего Новгорода. Руководитель общественного движения «Русь» не смог предоставить в облизбирком подписные листы с подписями избирателей в свою поддержку.
8 440
#выборы

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Нам своих хватает.

5 минут назад
А что в нижнем уже все места забиты, сюда припёрся? Да ещё и в таком виде.
ответить

Едросы

11 минут назад
Когда видят такую форму ,их в дрожь бросает.
ответить

Катя

18 минут назад
Это что ещё за чудо? Какой то закос под квасной патриотизм. Липецк стремится в будущее, а не в прошлое.
ответить

Овод

22 минуты назад
Во времена СССР писали об открытии заводов
ответить

товарищ Маузер

27 минут назад
Ленин подписей не собирал
ответить

витаминка

29 минут назад
О. Прикольный косплеер.
ответить

Странно

51 минуту назад
А почему этот самовыдвиженец не баллотировался у себя в Нижнем? Естественно, его здесь никто не знает, какие ж подписи.
ответить

В ассортименте

53 минуты назад
Правильно сделали! Там своих больных на голову хватает!!
ответить

Еще в рубрике

В Долгоруковском районе депутаты выбрали главу
#глава #конкурс #депутаты
2
В Долгоруковском районе депутаты выбрали главу

сегодня, 15:00

Политика
Выборы главы Долгоруковского района сдвинулись с мертвой точки
#выборы #Долгоруковский район
2
Выборы главы Долгоруковского района сдвинулись с мертвой точки

28.07.2021 15:15

Политика
На выборы в областной Совет заявились четыре кандидата с судимостями
#выборы
31
На выборы в областной Совет заявились четыре кандидата с судимостями

23.07.2021 11:00

Политика
Липецкую область будет курировать вице-премьер Дмитрий Григоренко
#Григоренко #правительство РФ #куратор
36
Липецкую область будет курировать вице-премьер Дмитрий Григоренко

19.07.2021 11:21

Политика
Игорь Артамонов пообщается с липчанами во второй половине августа
#Игорь Артамонов #прямая линия
85
Игорь Артамонов пообщается с липчанами во второй половине августа

15.07.2021 15:07

Политика
Максим Халимончук: «У нас что, выборы уже прошли?»
#праймериз #облсовет #Максим Халимончук
25
Максим Халимончук: «У нас что, выборы уже прошли?»

08.07.2021 13:00

Политика