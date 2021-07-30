Политика
сегодня, 15:29
Самовыдвиженцу Петрову от движения «Русь» отказали в регистрации кандидатом на выборах в Госдуму
На выборы пойдут по одному округу два однофамильца, а также муж и жена Васины от партии «Зеленых».
Сегодня избирательная комиссия Липецкой области зарегистрировала последних кандидатов в депутаты Госдумы, выборы которых пройдут 19 сентября. Удостоверения о регистрации установленного образца выданы Сергею Васину, Елене Васиной, Жанне Хайрединовой, Сергею Звягину, Николаю Борцову.
Ранее облизбирком зарегистрировал кандидатами в депутаты Госдумы по одномандатным избирательным округам №№ 114 и 115 Анатолия Емельянова, Николая Быковских, Сергею Токарева, Максима Зачиняева, Ларису Ксенофонтову, Александра Фомина, Илью Решетняка, Максима Чувашова, Олега Токарева, Виталия Бодрова, Игоря Басинских, Александра Шкурко, Михаила Тарасенко, Андрея Кочерова.
На выборы, таким образом, пойдут представители «Единой России», КПРФ и Коммунистической партии «Коммунисты России», ЛДПР, партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», партии «Новые люди», экологической партии «Зеленые», Российской партии пенсионеров «За социальную справедливость», партии «Родина».
На эти выборы заявились по одному и тому же 115-му округу два Токаревых, Сергей (от КПРФ) и Олег (от Российская партия пенсионеров «За социальную справедливость»). Также на них идет супружеская пара: Сергей и Елена Васины по 114-му и 115-му округам соответственно. Муж и жена — настоящие единомышленники. Они работают в одной организации и представляют одну партию - «Зеленых». Кандидатом в депутаты Госдумы не стал только один из тех, кто подавал заявление в облизбирком — самовыдвиженец Андрей Петров из Нижнего Новгорода. Руководитель общественного движения «Русь» не смог предоставить в облизбирком подписные листы с подписями избирателей в свою поддержку.
Ранее облизбирком зарегистрировал кандидатами в депутаты Госдумы по одномандатным избирательным округам №№ 114 и 115 Анатолия Емельянова, Николая Быковских, Сергею Токарева, Максима Зачиняева, Ларису Ксенофонтову, Александра Фомина, Илью Решетняка, Максима Чувашова, Олега Токарева, Виталия Бодрова, Игоря Басинских, Александра Шкурко, Михаила Тарасенко, Андрея Кочерова.
На выборы, таким образом, пойдут представители «Единой России», КПРФ и Коммунистической партии «Коммунисты России», ЛДПР, партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», партии «Новые люди», экологической партии «Зеленые», Российской партии пенсионеров «За социальную справедливость», партии «Родина».
На эти выборы заявились по одному и тому же 115-му округу два Токаревых, Сергей (от КПРФ) и Олег (от Российская партия пенсионеров «За социальную справедливость»). Также на них идет супружеская пара: Сергей и Елена Васины по 114-му и 115-му округам соответственно. Муж и жена — настоящие единомышленники. Они работают в одной организации и представляют одну партию - «Зеленых». Кандидатом в депутаты Госдумы не стал только один из тех, кто подавал заявление в облизбирком — самовыдвиженец Андрей Петров из Нижнего Новгорода. Руководитель общественного движения «Русь» не смог предоставить в облизбирком подписные листы с подписями избирателей в свою поддержку.
Нам своих хватает.
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