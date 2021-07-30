Евгения Уваркина предложила создать «Школу ТОС»

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Сегодня глава Липецка Евгения Уваркина вместе с председателем горсовета Александром Афанасьевым и депутатом Госдумы Михаилом Тарасенко посетили три городских двора.Во дворе дома № 44 по улице Стаханова (27-й микрорайон) к приезду мэра готовились с самого утра: рабочий УК «Новолипецкая» тщательно очищал шпателем плитку-козырек на подъезде, а другой трудяга с компрессором сдувал пыль с еще не доведенного до ума нового детского и спортивного городка во дворе 240-квартирного дома.– Проект строительства площадки мы несколько раз обсуждали с заказчиком, городским управлением капитального ремонта, как и то, какое оборудование тут появится. Игровой и спортивный городки мы строим по программе инициативного субсидирования. Все работы оценены два миллиона рублей. Вклад жителей нашего дома должен был составить 40 тысяч рублей, но половину этой суммы нам выделили из «депутатского миллиона» наш депутат в горсовете Михаил Селезнев, – сообщила гостям председатель ТОС «Стахановская, 44» Светлана Сигитова.Светлана Сигитова возглавляет ТОС менее года. Но, благодаря ее активности, во дворе уже достраивают эту самую площадку, которая будет выстлана прорезиненным покрытием, а вокруг дома скоро поменяют тротуарную плитку. В ближайшей перспективе – обновление баскетбольной площадки. А еще в этом году дом заявится на муниципальный конкурс «Липецкий дворик». По словам Светланы Сигитовой, новая нагрузка стоила ей всего свободного времени. Липчанка говорит, что живет общими интересами 24 часа в сутки, принимает каждую единицу оборудования, следит за качеством работ подрядных организаций.– Вы молодец! Надо, чтоб таких, как вы, неравнодушных, готовых взять на себя ответственность людей в городе было как можно больше, – похвалила председателя ТОС глава Липецка.Но тут же выяснилось, что Светлана Сигитова слабо ориентируется в действующем законодательстве, определяющем отношения жильцов с управляющими компаниями, а также недостаточно разбирается в процессе инициативного бюджетирования, предполагающей, что почти все расходы муниципалитета на дворы должны сопровождаться их софинансированием собственниками жилых помещений многоквартирных домов. Так, женщина считала, что все расходы на содержание новых игрового и спортивного городков возьмет на себя управляющая компания. Но глава Липецка ее быстро вернула с небес на землю.– На общем собрании жильцов дома вы долины решить, кто будет содержать эту территорию. К сожалению, в Липецке очень мало дворов с размежеванными границами ответственности. Обычно зона ответственности УК – метр отмостки от стен дома. Но если вы договоритесь со своей управляющей компанией, решите, сколько будете за это доплачивать, то это будет самым лучшим выходом из ситуации. Мы сейчас в помощь таким, как вы, общественникам и старшим по домам разрабатываем инвесткалькулятор для инициативного бюджетирования. В него можно будет вбить расценки на работы по благоустройству, количество квартир и иную информацию, а на выходе получить ту сумму, которую должен доплатить к выделяемым бюджетным средствам собственник квартиры. Как правило, это небольшие деньги, – сказала Евгения Уваркина.Для повышения компетенций общественников глава Липецка предложила создать «Школу ТОС», а председатель Липецкого горсовета Александр Афанасьев попросил Светлану Сигитову подготовить конкретные интересующие ее вопросы.– Вам самим нужно выступить на таком семинаре. У вас уже есть опыт реализации муниципальной программы в вашем ТОСе. Вы будете очень убедительны, – подбодрил Светлану Сигитову Михаил Тарасенко.Депутат Госдумы Михаил Тарасенко предложил мэру и председателю горсовета идею привлекать к преподаванию в «Школе ТОС» имеющих все необходимые компетенции чиновников, депутатов горсовета и экспертов от НЛМК.Евгения Уваркина дала председателю ТОС «Стахановская, 44» еще один совет: создать в мессенджере WhatsApp чат дома, через который можно будет оперативно решать все возникающие проблемы с управляющей компанией. Но если Светлана Сигитова согласилась с этим предложением, то пожилая жительница дома № 19 по бульвару Шубина в 24 микрорайоне, представившаяся Ниной Николаевной, вступила по этому поводу с мэром в дискуссию.– Я работающая пенсионерка. Мне некогда заходить на всякие сайты, чтобы узнавать новости о работах, которые будет проводить наша управляющая компания! – безапелляционно заявила женщина.– Не надо заходить на сайты. Для жителей вашего дома создадут чат в WhatsApp, где вы будете узнавать всю нужную нам информацию…– Мне этого не надо! Я хочу, чтобы, как раньше, на подъезде за три дня до каких-то работ управляющая компания вешала объявление.Нина Николаевна тут же пожаловалась мэру на рабочего управляющей компании, который скосил вместе с бурьяном посаженные ею гортензии и сентябрины и даже абрикосовое деревце. «Теперь живем, как в пустыне!»Глава Липецка все же убедила, как кажется, свою собеседницу пользоваться мессенджером, показав на экране своего смартфона, что это также легко, как общаться с родственниками. Но Нина Николаевна тут же сменила тему и показала мэру старую мощеную крупной, еще советского производства, бетонной плиткой дорожку, которая является тропой для жителей ее дома. Сейчас это покрытие частично вздыбилось, частично разрушилось. Глава Липецка пообещала привести дорожку в порядок.А жительница дома №3 по улице Кривенкова пожаловалась главе Липецка на то, что подрядная организация, которая устанавливает во дворе детский игровой городок, засыпала тонким слоем земли остатки крупного щебня, который использовали для бетонирования бордюров.– Это общая болезнь наших подрядчиков, – нахмурилась Евгения Уваркина. – А вам спасибо за ваши замечания.Представитель заказчика, МУ «Управление капительного ремонта» мэрии заверил главу города, что объект в эксплуатацию еще не принят, и что подрядчик исправит ситуацию.