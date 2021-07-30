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«Надо делать то, что душе приятно»: в Липецкой области развивают агротуризм

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#туризм
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«Надо делать то, что душе приятно»: в Липецкой области развивают агротуризм

Агротуризм пользуется все большей популярностью у туристов, а владельцы экоферм пытаются на нем заработать. Как правило, это люди, которые уже давно занимаются сельским хозяйством, и теперь решили попробовать себя в новом направлении.

«Можете даже навоз убрать»



Липчанка Елена Чеснокова работала юристом в областном управлении строительства и архитектуры. В какой-то момент ее семья решила создать на месте родительского дома ферму и приглашать туристов. Так в селе Головщино Грязинского района появилась семейная «Ферма48».

— Мы городские люди. Я не знала, с какой стороны у коровы вымя. Курицу живую впервые в 18 лет увидела. А потом оказалось, что занятие сельским хозяйством гораздо интереснее, чем целый день сидеть в офисе и писать акты проверки, — говорит Елена.

Начинали Елена с мужем Юрием семь лет назад. Сначала думали продавать козье молоко и выйти на рентабельность через пять лет. Но во время пути, направление бизнеса изменилось. Теперь Чесноковы развивают агротуризм. На окупаемость проект пока не вышел.

— Пока вкладываем. У мужа есть свой завод, а значит и возможность играть в ферму, — говорит Елена.

В месяц на «Ферма48» приезжают около 200 туристов. Как правило, в туры выходного дня. Часто бывают детские экскурсии. На ферме есть контактный зоопарк, можно подоить козу, собрать куриные яйца. Покататься на тракторе, на велосипедах, а зимой на лыжах.

— Можно даже навоз убрать. Дадим лопату. Все желания исполняем, — смеется Елена. — У нас здесь плохо ловит интернет, поэтому когда приезжают дети, без сети у них первые полчаса бывает ломка. А потом они становятся совершенно другими — возвращаются к жизни.

Чесноковы планируют построить кафе с дегустационным залом, горку для тюбинга, может быть, гостиницу. Зарабатывают фермеры на том, что продают молоко, сыры, творог, сметану своего производства. И надеются, что получат гранты на воплощение своих идей.

— Я чувствую, что могу реализовать свои возможности, — уверена Елена.

Два сыра, сделанные на «Ферме48»: «Монтазио» и «Грюер», получили золотую и серебряную медали конкурса «Лучший сыр России». А Елена продолжает учиться. Ездит на курсы, которые организовывают более опытные коллеги.

«Виноград обладает интеллектом»



Первую лозу на своем участке в селе Введенка супруги Кулешовы посадили 18 лет назад. Виноградарство Кулешовых начиналось, как хобби. Когда музработник Елена и учитель физкультуры Олег подсчитали, какую они будут получать пенсию, решили сделать хобби бизнесом. Уже через год после этого получили небольшую прибыль.

Сегодня у них, в средней полосе России, растет 230 (!) сортов винограда. 100 из них винные, 130 столовые.

— Виноград обладает интеллектом. Он понимает вас. Я вижу, что он хочет, и как ко мне относится. У нас взаимная любовь, — уверяет Елена,.

Гостям виноградника радушные хозяева предлагают экскурсию, дегустацию домашнего вина (в прошлом году их вино на конкурсе домашних виноделов в Орле заняло второе место в номинации «Белое сухое вино»), саженцы и, конечно, виноград.

Большинство гостей приезжают к у Кулешовым весной, за саженцами, и с середины августа до конца сентября, во время сбора урожая. Едут со всей страны и даже из-за границы.

Супруги вкладывают в виноградники только личные средства. Постоянно ищут новые сорта винограда, которые могут прижиться в Введенке. Елена с гордостью всем рассказывает, что ее дед Яков Коротков работал вместе с известным селекционером Мичуриным.

«Я как бульдозер иду вперед»



Конно-спортивный клуб «Олимп» появился около шести лет назад. Сначала у Валерия Торшина в селе Крутогорье было крестьянско-фермерское хозяйство: коровы, поросята. А потом, как он говорит, ради баловства, купил трех лошадей. Начали приезжать желающие покататься. Рядом река, места красивые, туристов становилось все больше. Здесь их и накормят, и шашлык сделают, и уху наварят. На природе время проходит хорошо. Сейчас у Владимира уже 25 лошадей.

— Мы не гонимся за породой. Главное, чтобы лошади были спокойными. Мы с людьми работаем, им должно быть комфортно, — поясняет Валерий.

В клубе работает 9 человек. Бизнес, связанный с экотуризмом уже примерно полтора года как приносит прибыль. В удачный месяц покататься на лошадках приезжает до 150 гостей.

Но есть проблема, в дождь, гололед кататься на лошадях нельзя. Валерий Торшин мечтает построить крытый манеж. Цена вопроса 13,8 миллионов рублей. Валерий уже оформил документы на получение федерального гранта в 10 миллионов рублей. Если его заявку одобрят, добавит свои деньги и построит манеж.

— Я как бульдозер иду вперед, — говорит Валерий.

Если сейчас КФХ для Валерия все-таки основной бизнес, то после возможной постройки манежа то, что начиналось, как «баловство», может стать серьезной историей. А еще он мечтает построить гостиницу, чтобы туристы приезжали не на день, а задерживались у него подольше.

«Надо делать то, что душе приятно»



Фермер Олег Носов в агротуризме пока новичок. У него большое крестьянско-фермерское хозяйство в Варваро-Борках. Он дал работу почти всем односельчанам. А теперь в план создание экодеревни.

— Нельзя все мерить деньгами. Надо делать то, что душе приятно, — говорит Олег Носов.

Сейчас на территории крестьянской фермы содержатся кабаны, олени, павлины, ослики. В этом году расчистили и зарыбили пруд. Можно выловить карпа и тут же его зажарить. Пока сюда приезжают друзья, знакомые и знакомые знакомых хозяина. Все бесплатно.

На развитие своего хозяйства Олег Носов рассчитывает получить областной грант, добавить свои средства и построить коттеджи. Должен получиться этакий деревенский пансионат. Кормить гостей будут, конечно же, натуральными продуктами.

— Если все пойдет по плану, то при нормальной заполняемости, проект окупится через 8 лет. Я вижу, что такой отдых востребован. Оформить здесь все красиво. Сделать костровище, приглашать исполнителей, чтобы пели песни под гитару, — планирует Олег Носов.

Олег мечтает создать уютную атмосферу, чтобы к нему хотелось возвращаться. Правда, надо еще каким-то образом проложить дорогу к будущей экодеревне. Пока к ней можно доехать только по грунтовке.

Те, кто решил заняться агротуризмом пока могут рассчитывать на различные федеральные гранты. При этом в Липецкой области рассматривают варианты бюджетной поддержки нового направления в бизнесе.
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#туризм
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Комментарии (7)

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Россиянка

6 минут назад
А никто случайно не пробовал засеять поле сахарной светлой и пригласить туристов в ручную его протяпать. Вот веселуха была бы,обхохочешься. Просто бред какой то,вроде взрослые люди,но как то не серьёзно вся эта затея,откуда хоть возмутся столько ротозеев,не на москвичей же это все заточено, они по чужим странам летают,а навоз чистить не очень прикольно для них.Или чёт я не понимаю.
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городской

11 минут назад
в городах ковидами специально делают жизнь невыносимой, что выдавить население подальше от искусственно создаваемых властями проблем в сельскую местность.
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Елена

39 минут назад
Эх, вообще-то экскурсии бесплатные у них. и человек просто пошутил. не передергивайте.
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Арканзас

59 минут назад
Предлагаю организовать мед.туризм по психиатрическим больницам области! И облздрав заработает и людям интересно. Только запаситесь памперсами заранее.
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Средневековье

сегодня, 13:34
Смешно смотреть на это
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Эх

сегодня, 13:33
Да.... был бы заводик, можно играть в игры.... А так..... кто поедит на ферму г.... чистить и ещё деньги за это заплатит... По мне это утопия....
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хех

сегодня, 13:23
да вы людей в скотов и овощи превращаете со своей гребаной ковидлой, а перепись для тех кто выжил?
ответить

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