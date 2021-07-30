«Надо делать то, что душе приятно»: в Липецкой области развивают агротуризм

Агротуризм пользуется все большей популярностью у туристов, а владельцы экоферм пытаются на нем заработать. Как правило, это люди, которые уже давно занимаются сельским хозяйством, и теперь решили попробовать себя в новом направлении.

Липчанка Елена Чеснокова работала юристом в областном управлении строительства и архитектуры. В какой-то момент ее семья решила создать на месте родительского дома ферму и приглашать туристов. Так в селе Головщино Грязинского района появилась семейная «Ферма48».— Мы городские люди. Я не знала, с какой стороны у коровы вымя. Курицу живую впервые в 18 лет увидела. А потом оказалось, что занятие сельским хозяйством гораздо интереснее, чем целый день сидеть в офисе и писать акты проверки, — говорит Елена.Начинали Елена с мужем Юрием семь лет назад. Сначала думали продавать козье молоко и выйти на рентабельность через пять лет. Но во время пути, направление бизнеса изменилось. Теперь Чесноковы развивают агротуризм. На окупаемость проект пока не вышел.— Пока вкладываем. У мужа есть свой завод, а значит и возможность играть в ферму, — говорит Елена.В месяц на «Ферма48» приезжают около 200 туристов. Как правило, в туры выходного дня. Часто бывают детские экскурсии. На ферме есть контактный зоопарк, можно подоить козу, собрать куриные яйца. Покататься на тракторе, на велосипедах, а зимой на лыжах.— Можно даже навоз убрать. Дадим лопату. Все желания исполняем, — смеется Елена. — У нас здесь плохо ловит интернет, поэтому когда приезжают дети, без сети у них первые полчаса бывает ломка. А потом они становятся совершенно другими — возвращаются к жизни.Чесноковы планируют построить кафе с дегустационным залом, горку для тюбинга, может быть, гостиницу. Зарабатывают фермеры на том, что продают молоко, сыры, творог, сметану своего производства. И надеются, что получат гранты на воплощение своих идей.— Я чувствую, что могу реализовать свои возможности, — уверена Елена.Два сыра, сделанные на «Ферме48»: «Монтазио» и «Грюер», получили золотую и серебряную медали конкурса «Лучший сыр России». А Елена продолжает учиться. Ездит на курсы, которые организовывают более опытные коллеги.Первую лозу на своем участке в селе Введенка супруги Кулешовы посадили 18 лет назад. Виноградарство Кулешовых начиналось, как хобби. Когда музработник Елена и учитель физкультуры Олег подсчитали, какую они будут получать пенсию, решили сделать хобби бизнесом. Уже через год после этого получили небольшую прибыль.Сегодня у них, в средней полосе России, растет 230 (!) сортов винограда. 100 из них винные, 130 столовые.— Виноград обладает интеллектом. Он понимает вас. Я вижу, что он хочет, и как ко мне относится. У нас взаимная любовь, — уверяет Елена,.Гостям виноградника радушные хозяева предлагают экскурсию, дегустацию домашнего вина (в прошлом году их вино на конкурсе домашних виноделов в Орле заняло второе место в номинации «Белое сухое вино»), саженцы и, конечно, виноград.Большинство гостей приезжают к у Кулешовым весной, за саженцами, и с середины августа до конца сентября, во время сбора урожая. Едут со всей страны и даже из-за границы.Супруги вкладывают в виноградники только личные средства. Постоянно ищут новые сорта винограда, которые могут прижиться в Введенке. Елена с гордостью всем рассказывает, что ее дед Яков Коротков работал вместе с известным селекционером Мичуриным.Конно-спортивный клуб «Олимп» появился около шести лет назад. Сначала у Валерия Торшина в селе Крутогорье было крестьянско-фермерское хозяйство: коровы, поросята. А потом, как он говорит, ради баловства, купил трех лошадей. Начали приезжать желающие покататься. Рядом река, места красивые, туристов становилось все больше. Здесь их и накормят, и шашлык сделают, и уху наварят. На природе время проходит хорошо. Сейчас у Владимира уже 25 лошадей.— Мы не гонимся за породой. Главное, чтобы лошади были спокойными. Мы с людьми работаем, им должно быть комфортно, — поясняет Валерий.В клубе работает 9 человек. Бизнес, связанный с экотуризмом уже примерно полтора года как приносит прибыль. В удачный месяц покататься на лошадках приезжает до 150 гостей.Но есть проблема, в дождь, гололед кататься на лошадях нельзя. Валерий Торшин мечтает построить крытый манеж. Цена вопроса 13,8 миллионов рублей. Валерий уже оформил документы на получение федерального гранта в 10 миллионов рублей. Если его заявку одобрят, добавит свои деньги и построит манеж.— Я как бульдозер иду вперед, — говорит Валерий.Если сейчас КФХ для Валерия все-таки основной бизнес, то после возможной постройки манежа то, что начиналось, как «баловство», может стать серьезной историей. А еще он мечтает построить гостиницу, чтобы туристы приезжали не на день, а задерживались у него подольше.Фермер Олег Носов в агротуризме пока новичок. У него большое крестьянско-фермерское хозяйство в Варваро-Борках. Он дал работу почти всем односельчанам. А теперь в план создание экодеревни.— Нельзя все мерить деньгами. Надо делать то, что душе приятно, — говорит Олег Носов.Сейчас на территории крестьянской фермы содержатся кабаны, олени, павлины, ослики. В этом году расчистили и зарыбили пруд. Можно выловить карпа и тут же его зажарить. Пока сюда приезжают друзья, знакомые и знакомые знакомых хозяина. Все бесплатно.На развитие своего хозяйства Олег Носов рассчитывает получить областной грант, добавить свои средства и построить коттеджи. Должен получиться этакий деревенский пансионат. Кормить гостей будут, конечно же, натуральными продуктами.— Если все пойдет по плану, то при нормальной заполняемости, проект окупится через 8 лет. Я вижу, что такой отдых востребован. Оформить здесь все красиво. Сделать костровище, приглашать исполнителей, чтобы пели песни под гитару, — планирует Олег Носов.Олег мечтает создать уютную атмосферу, чтобы к нему хотелось возвращаться. Правда, надо еще каким-то образом проложить дорогу к будущей экодеревне. Пока к ней можно доехать только по грунтовке.Те, кто решил заняться агротуризмом пока могут рассчитывать на различные федеральные гранты. При этом в Липецкой области рассматривают варианты бюджетной поддержки нового направления в бизнесе.