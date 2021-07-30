Начались поставки основного оборудования для нового агрегата горячего цинкования НЛМК

Новолипецкий металлургический комбинат получил первую партию основного технологического оборудования для строительства агрегата непрерывного горячего цинкования №5 (АНГЦ-5) мощностью 450 тыс. тонн проката в год.

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Проект стоимостью более 12 млрд рублей позволит выпускать тонкий и высокопрочный прокат с высокой степенью коррозийной защиты. В результате, производители автомобилей, бытовой техники, строители получат продукт, из которого смогут изготавливать более легкие, прочные и экологичные изделия, сообщили в ПАО «НЛМК».



Оборудование для агрегата изготовлено компанией Tenova (Италия). Технологическую линию установят в отдельном корпусе площадью более 15 тыс. м2. В настоящее время идут фундаментные работы, монтируются металлоконструкции будущего производственного здания. Монтаж технологического оборудования запланирован на 3 квартал 2021 года.



Сейчас оцинкованный прокат на Липецкой площадке производят на четырех агрегатах суммарной мощностью 1,25 млн тонн в год. Пуск АНГЦ-5 в 2022 году позволит Группе НЛМК увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и усилить конкурентное преимущество в производстве проката с перспективными видами защитных покрытий.

