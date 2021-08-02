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Доброе утро, Липецк!
Начинаем неделю 2 августа. В понедельник не стоит ждать похолодания, а также — широкого празднования Дня ВДВ. В Липецке начали перепись в сфере сельского хозяйства. Продолжается прием заявок на турнир по настольному хоккею. Липчанам предлагают высказаться о застройке «Университетского». Сегодня открывается интересная вкусная выставка.
В Липецке сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем будет сильная жара до +35 градусов.
День 2 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +41. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 8 градусов тепла.
Транспорт
С понедельника, 2 августа, изменится место остановки садоводческих маршрутов №43 и №64. Теперь местом посадки и высадки станет павильон у магазина по адресу: площадь Заводская, 13б.
Утёнок от Игоря Лугового
Приготовление этого блюда займет много времени, но, поверьте, оно того стоит.
Нам нужно:
- один потрошенный утенок
- 0,5 л пива (или 7 ст.л. горчицы)
- 500 гр картофеля
- 300 гр репчатого лука
- 200 гр моркови
- 2 ст.л. меда
- 4 ст. л. соуса терияки
- 1 апельсин
- рукав для запекания
Порционно нарезаем утенка. Складываем его в глубокую посуда и заливаем пивом. Так он должен мариноваться в холодильнике, как минимум, ночь, но чем дольше — тем вкуснее. Если нет времени — меняем пиво на горчицу. Тогда маринуем птицу 4 часа. После маринования достаем утенка, сливаем пиво или убираем остатки горчицы. Крошим картошку и морковку, лук чистим и оставляем головками. Берем рукав для запекания. На его дно — уже приправленные солью и перцем овощи, на них — утенка кожей вверх. Ставим рукав в разогретую до 200 градусов духовку на 1,5 часа. Пока наша птичка запекается, готовим соус. Смешиваем мед и терияки, выжимаем сок из апельсина. Когда пошло 1,5 часа, достаем утенка из духовки, разрезаем рукав и смазываем птицу нашим соусом. Температуру в духовке понижаем до 180 градусов и отправляем наше блюдо внутрь еще на полчаса. За это время можно смазать утенка соусом еще пару раз. Приятного аппетита!
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День ВДВ
Сегодня традиционного митинга в честь дня воздушно-десантных войск на площади Героев в Липецке не будет. Праздник все же отметят, но без размаха. В понедельник в 10:00 состоится возложение цветов к памятнику основателю Воздушно-десантных войск генералу Василию Маргелову.
Кстати, в городе сегодня не работают фонтаны...
Высотки в «Университетском»
Сегодня заканчивается прием возражений на проект застройки пустыря микрорайона «Университетский». Там хотят построить пять высоток переменной этажности, от 7 до 17 этажей, по концепции «двор без машин», паркинг, стадион, детский сад, школу и поликлинику. Замечания ждут на почту proekt@lipetskcity.ru.
Перепись тёлочек
В течение августа в Липецкой области будет проходить сельскохозяйственная микроперепись. Она покажет реальный потенциал сельскохозяйственного производства и позволит выработать эффективную аграрную политику.
Чемпионат по настольному хоккею
В Липецке продолжают прием заявок на участие в фестивале национальных неолимпийских видов спорта. Все желающие смогут показать себя в гиревом спорте, воздушно-силовой атлетике, соревнованиях по жиму, в перетягивании каната и игре в настольный хоккей. Командные и личные соревнования состоятся 7 августа. Заявки можно подать здесь.
Императорский вернисаж
2 августа в выставочном зале (Ленина, 9) состоится открытие выставки «В традициях Петра Великого», подготовленной «Петергофом». На вернисаже представят более 150 произведений искусства ХVII — первой половины XVIII веков, которые знакомят с миром вещей, участвовавших в организации дворцовой трапезы. Праздничный антураж во время пиршественных собраний создавался с помощью фламандских шпалер и «веницейских» зеркал, коллекций голландской живописи и восточного фарфора.
Ленивый понедельник
Больше всего не хочется работать вечером в пятницу и утром в понедельник. Неделю можно начать с праздного ничегонеделания. Для этого даже написали специальные мобильные приложения. Оба — бесплатные.
«Couch Potato – Sit Tracker» (4+). Отслеживайте время, проведенное за отдыхом, и познакомьтесь с мультяшным клубнем картофеля, который обожает лежать на диване. Сидите или лежите на одном месте, чтобы ваш картофель давал побеги и получал новые уровни.
«To Don’t List» (4+). Напомните себе о делах, на которые не стоит тратить время. Укажите вещи, которыми не хотите заниматься, и создайте анти-список дел на их основе с приложением To Don’t List. Например, напишите «Сегодня я не буду проверять электронную почту после 6 часов вечера», чтобы сосредоточиться на важных задачах или не нарушать свой вечерний покой.
Электорат