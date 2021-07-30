Происшествия
сегодня, 10:42
Еще на одну липчанку напала стая бродячих собак у Петровского рынка
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В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Эвелина. Она расссказала, что 1 июля у Петровского рынка ее искусали бродячие собаки.
- Возле Петровского рынка бегают две собаки с щенками. Они похожи на овчарок. Собаки проявляют агрессию ко всем. Сколько бы мимо них не проходила — постоянно лают. 1 июля они напали на меня, когда я шла с работы. Нападение не было спровоцирована, я, наоборот, их подкармливала, и вот, что я получила. Я во время нападения не стала дергать ногу и замахиваться на них, чтобы рана не была ещё больше, поэтому они быстро отбежали. Рана глубокая, - рассказывает Эвелина. - Сделала уже четвертую прививку от бешенства. Обращались в отлов, сказали: «Хорошо, пишите заявление». Написали, и ответа больше от них не слышали.
Напомним, что этим летом липчане неоднократно жаловались на нападения собак. Горожан кусают бродячие псы, обитающие в районе Манежа и улицы Неделина.
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, с начала года в управление главного смотрителя поступило около 1 300 заявок, по которым подрядная организация отловила 990 собак.
- С начала лета из района Манежа поступило 12 заявок, по каждой из них специалисты выезжали на места по несколько раз, однако не всегда находили животных. В этом районе с начала лета отловлены шесть собак, - рассказали в мэрии Липецка.
- Возле Петровского рынка бегают две собаки с щенками. Они похожи на овчарок. Собаки проявляют агрессию ко всем. Сколько бы мимо них не проходила — постоянно лают. 1 июля они напали на меня, когда я шла с работы. Нападение не было спровоцирована, я, наоборот, их подкармливала, и вот, что я получила. Я во время нападения не стала дергать ногу и замахиваться на них, чтобы рана не была ещё больше, поэтому они быстро отбежали. Рана глубокая, - рассказывает Эвелина. - Сделала уже четвертую прививку от бешенства. Обращались в отлов, сказали: «Хорошо, пишите заявление». Написали, и ответа больше от них не слышали.
Напомним, что этим летом липчане неоднократно жаловались на нападения собак. Горожан кусают бродячие псы, обитающие в районе Манежа и улицы Неделина.
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, с начала года в управление главного смотрителя поступило около 1 300 заявок, по которым подрядная организация отловила 990 собак.
- С начала лета из района Манежа поступило 12 заявок, по каждой из них специалисты выезжали на места по несколько раз, однако не всегда находили животных. В этом районе с начала лета отловлены шесть собак, - рассказали в мэрии Липецка.
43 1813
Комментарии (50)
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Лукерья
А что
Animal planet.
Гость
Татьяна
котик
Глубокодумающий липчанин
Елена
Бабка околопод’ездная
ЗооМИР