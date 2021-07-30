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Еще на одну липчанку напала стая бродячих собак у Петровского рынка

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#бродячие животные
Еще на одну липчанку напала стая бродячих собак у Петровского рынка
В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Эвелина. Она расссказала, что 1 июля у  Петровского рынка ее искусали бродячие собаки.

- Возле Петровского рынка бегают две собаки с щенками. Они похожи на овчарок. Собаки проявляют агрессию ко всем. Сколько бы мимо них не проходила — постоянно лают. 1 июля они напали на меня, когда я шла с работы. Нападение не было спровоцирована, я, наоборот, их подкармливала, и вот, что я получила. Я во время нападения не стала дергать ногу и замахиваться на них, чтобы рана не была ещё больше, поэтому они быстро отбежали. Рана глубокая, - рассказывает Эвелина. - Сделала уже четвертую прививку от бешенства. Обращались в отлов, сказали: «Хорошо, пишите заявление». Написали, и ответа больше от них не слышали.

Напомним, что этим летом липчане неоднократно жаловались на нападения собак. Горожан кусают бродячие псы, обитающие в районе Манежа и улицы Неделина.

Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, с начала года в управление главного смотрителя поступило около 1 300 заявок, по которым подрядная организация отловила 990 собак.

- С начала лета из района Манежа поступило 12 заявок, по каждой из них специалисты выезжали на места по несколько раз, однако не всегда находили животных. В этом районе с начала лета отловлены шесть собак, - рассказали в мэрии Липецка.
43 1813
#бродячие животные

Комментарии (50)

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Лукерья

8 минут назад
Чтобы они не плодились можно отменить капитал
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А что

9 минут назад
думают собачники ?
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Animal planet.

9 минут назад
Ребята,обсуждать ноги в этой ситуации как то не комильфо. Вопрос в другом,зачем нужно было раздувать эту ситуацию.
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Гость

12 минут назад
Дааааа.... что-то она с 1 июля долго думала. Если бы это была правда, то на следующей день уже везде бы написала... А так - это очередной вброс :((
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Татьяна

13 минут назад
Ангел, не врите. Я тоже там хожу и прекрасно знаю что э о за собака. Именно, что она очень агрессивная. Очень. И это не просто так, нужно действительно что-то делать. Плюс ещё щенки подрастёт и вообще будет сказка.
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котик

14 минут назад
Animal Planet., Дадада, Вашей цензуры Городу48 очень не хватало. Становитесь депутатом, принимайте закон, что о покушенных собаками в СМИ писать запрещается. Становитесь на одно колено в защиту собак безхозяинных, как в Америке BLM
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Глубокодумающий липчанин

14 минут назад
Надо собрать человек 5 желающих, организовать свору и кусать собак с петровского рынка...
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Елена

16 минут назад
Несколько дней назад эта стая вечером лежала на детской площадке, на песке у снарядов городка напротив поликлиники на Пушкина. Никак не могли их прогнать, реально кидались статей. Дети играли в пыли на противоположной стороне площадки.
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Бабка околопод’ездная

16 минут назад
Гостья, ещё про носки не написала, рассмотри внимательно, и обязательно сообщи!
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ЗооМИР

17 минут назад
Развиваем зоообласть вместе. Я правильно написала слово??
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