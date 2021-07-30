В День ВДВ десантники возложат цветы к памятнику Василию Маргелову

Традиционного митинга на площади Героев не будет из-за противоковидных ограничений.

В связи с продлением эпидемилогическим ограничений в постановлении «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области» традиционного митинга в честь дня воздушно-десантных войск на площади Героев в Липецке не будет.



В то же время 91-ю годовщину образования ВДВ десантники все же отметят, но без размаха.



Как рассказал GOROD48 председатель правления ЛОО «Союз офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий» Евгений Чуносов, 2 августа в 10.00 состоится возложение цветов к памятнику основателю Воздушно-десантных войск генералу Василию Маргелову, который установлен на одноименной улице в октябре 2015 года и стал альтернативным местом сбора «голубых беретов».



- Мы не будем организовывать митинг и другие массовые мероприятия, но запретить почтить память выдающегося военноначальника мы не можем, - отметил Евгений Чуносов.

