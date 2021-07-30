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В День ВДВ десантники возложат цветы к памятнику Василию Маргелову

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#ВДВ #Маргелов
В День ВДВ десантники возложат цветы к памятнику Василию Маргелову

Традиционного митинга на площади Героев не будет из-за противоковидных ограничений.

В связи с продлением эпидемилогическим ограничений в постановлении «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области» традиционного митинга в честь дня воздушно-десантных войск на площади Героев в Липецке не будет.

В то же время 91-ю годовщину образования ВДВ десантники все же отметят, но без размаха.

Как рассказал GOROD48 председатель правления ЛОО «Союз офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий» Евгений Чуносов, 2 августа в 10.00 состоится возложение цветов к памятнику основателю Воздушно-десантных войск  генералу Василию Маргелову, который установлен на одноименной улице в октябре 2015 года и стал альтернативным местом сбора «голубых беретов».

- Мы не будем организовывать митинг и другие массовые мероприятия, но запретить почтить память выдающегося военноначальника мы не можем, - отметил Евгений Чуносов.
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#ВДВ #Маргелов

Комментарии (12)

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Навальненок

10 минут назад
Я в подвале лучше в этот день посижу
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психиатр

14 минут назад
ВМФ, пусть ныряют в сухой фонтан, разрешаю.
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ВМФ

21 минуту назад
надо следить, что бы никто не нырнул в сухой фонтан и держать бинты наготове
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Лазурь

24 минуты назад
Приходи на фонтаны, плесень
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вова

27 минут назад
Безмасочник, не повезло тебе!
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никто кроме нас

34 минуты назад
десантник должен быть как можно толще. если у него не раскроется парашют, то он должен своей тушей убить как можно больше врагов
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Унылый пропагандист

34 минуты назад
Никто кроме нас!
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сухой фонтан

36 минут назад
Билли Кид, .. разумеется, никто кроме нас
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вова

41 минуту назад
И фонтан у Звёздного не готов!
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Безмасочник

41 минуту назад
Слава богу, что десантником никогда не был, хотя хотели туда забрить, но сумел откосить и попал в желдорбат.
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