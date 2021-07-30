Липчане не попали в театр и пошли в суд

Представление отменили, но деньги за билеты несостоявшимся зрителям не вернули.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел редкое для своей практики заявление: через суд зрители попытались вернуть деньги за билеты в театр. Такой иск заявили представители Лебедянского отделения общественной организации «Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации». Причиной для судебной тяжбы стали 40 000 рублей.



Как указано в материалах суда, 14 февраля 2020 представитель общественно организации купила 20 билетов на спектакль «Имя», который должны были сыграть в театре драмы им. Л.Н. Толстого 17 марта 2020. В театр хотели отправить работников предприятия ОАО «Лебедянский сахарный завод». 12 марта 2020 года представитель истца в связи с проникновением коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию региона сдала в кассу театра билеты на общую сумму 40 000 рублей, а также оставила реквизиты для возврата денег. Но они до сих пор не поступили на счет организации. Организатор спектакля возвращать деньги отказалась, так как, по ее словам, несмотря на COVID-ограничения спектакль состоялся. Вместе с тем, судом установлено, что 17 марта 2020 года показ комедии «Имя» не состоялся из-за введённых ограничений по карантинным мерам «О введении режима повышенной готовности на территории Липецкой области».



Суд вынес решение в пользу истца: организатор спектакля должна вернуть 40 000 рублей, а также оплатить госпошлину.