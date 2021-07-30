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«На яблоки» в Липецкую область едут студенты из Тувы

14 1205
#сбор яблок
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В регионе развивается советское движение помощи граждан в сборе урожая предприятиям

В Липецкую область на сбор яблок отправились студенты Тувинского госуниверситета и Кызылского пединститута. Студенты естественно-географического, физико-математического и филологического факультетов. 

Как сообщает издание «В центре Азии», перед отъездом студенты сдали тесты ПЦР. По приезду в Липецкую область они также сдадут ПЦР-тест. Эти студенты уже имеют опыт поездок «в колхоз». Ранее они уже работали в Краснодарском крае на подвязке деревьев и сборе черешни и сливы, участвовали в обработке садов гербицидами.

Плодоовощные хозяйства Липецкой области к сбору урожая уже привлекали студентов. В прошлом году в сборе клубники участвовали студенты ЛГТУ.

За сбор урожая студенты получают такую же зарплату, что и обычные рабочие агропредприятий. 


14 1205
#сбор яблок
2

Комментарии (14)

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Гостья

11 минут назад
А потом,по-осени,яблоки будут стоить для липчат,как самолёт,потому как,в Тыву отправят партию,и не одну,за сбор их студентами.У нас своих студентов нет?Или безработные кончились?Или подработка людям не нужна?Как всегда,власть о своих не думает.
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12 стульев

18 минут назад
Посмотрел интернет))) Из Кызыла (столица Тувы), нет никакого сообщения с крупными городами центра, через Томск, на собаках/велосипедах/автобусе/поезде до Москвы, потом до Липецка... так то тыщ в 20 в одну сторону. Чую, они обратно не поедут)))), как нибудь на удаленке доучатся.
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Дед

20 минут назад
Ну это нормально наше поколение хорошо помнит романтику поездок в стройотряды в том числе на другой конец страны вплоть до САХАЛИНА так почему нынешнее должно быть этого лишено ну а что касается школьников так это власти как обычно рогом не шевелят ,как бы чего не вышло а то из Москвы накажут а на уборке урожая работы хватит всем нужно только заставить власти выполнять свои прямые обязанности а они только деньги в своем кармане умеют считать и правильные речи по ящику толкать .
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Билли Кид

21 минуту назад
А куда, ага, готовятся.. В Тик-Токе протесты организовывают. Унылый пропагандист у них за главного
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Наталья

26 минут назад
Слов нет!!! Кто ж такое придумал???
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Мимоходом

29 минут назад
Поскольку основу сельского хозяйства Тувы составляет животноводство, наших студентов отправят туда коров доить и овец пасти.
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СПТУ-шник ВОВА

35 минут назад
всю жизнь мечтал после учебы яблоки собирать
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Наших

39 минут назад
Нельзя привлекать на работы-они же дети.Ха.Ха.
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60+

42 минуты назад
Наверное у нас своих студентов нет везут их Тувы !
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Мимоходом

44 минуты назад
А что, свои студенты разучились яблоки собирать?
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