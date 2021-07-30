Общество
сегодня, 08:55
«На яблоки» в Липецкую область едут студенты из Тувы
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В регионе развивается советское движение помощи граждан в сборе урожая предприятиям
В Липецкую область на сбор яблок отправились студенты Тувинского госуниверситета и Кызылского пединститута. Студенты естественно-географического, физико-математического и филологического факультетов.
Как сообщает издание «В центре Азии», перед отъездом студенты сдали тесты ПЦР. По приезду в Липецкую область они также сдадут ПЦР-тест. Эти студенты уже имеют опыт поездок «в колхоз». Ранее они уже работали в Краснодарском крае на подвязке деревьев и сборе черешни и сливы, участвовали в обработке садов гербицидами.
Плодоовощные хозяйства Липецкой области к сбору урожая уже привлекали студентов. В прошлом году в сборе клубники участвовали студенты ЛГТУ.
За сбор урожая студенты получают такую же зарплату, что и обычные рабочие агропредприятий.
Как сообщает издание «В центре Азии», перед отъездом студенты сдали тесты ПЦР. По приезду в Липецкую область они также сдадут ПЦР-тест. Эти студенты уже имеют опыт поездок «в колхоз». Ранее они уже работали в Краснодарском крае на подвязке деревьев и сборе черешни и сливы, участвовали в обработке садов гербицидами.
Плодоовощные хозяйства Липецкой области к сбору урожая уже привлекали студентов. В прошлом году в сборе клубники участвовали студенты ЛГТУ.
За сбор урожая студенты получают такую же зарплату, что и обычные рабочие агропредприятий.
14 1205
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