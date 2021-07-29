Липецкая вечЁрка: липчане могут лишиться жилья, драка в кафе и облитые яйцами

Сегодня, 29 июля, стало известно, что энергетики требуют снести дом, который оказался в охранной зоне ЛЭП, в кафе на площади Петра Великого произошла драка, и автомобили в 15-м микрорайоне забросали яйцами.





Энергетики подали в суд и выиграли дело. Теперь дом надо снести. По такой же схеме могут лишиться жилья жители еще 12-ти домов. Они написали коллективное письмо прокурору России, с просьбой о защите.



— Ситуация не дай бог не кому…хоть в Липецке живу, прочитал статью, решил и свое слово сказать. Энергетикам лучше договориться с собственниками домов где воздушка висит, и вместо воздушки пустить кабель подземку. Пусть перекопают все дороги, зато люди останутся со своей недвижимостью. А так из-за провода и бюрократии лишаться недвижимости, да и потом, после того какие сейчас цены на стройматериалы, ни кирпичный, ни из газосиликата они не смогут построить. Да и каркасники очень дорогие стали, дрова в цене как золото уже, — написал Дед Щукарь.



В кафе на площади Петра Великого минувшей ночью произошла драка. Мужчине распылили в глаза баллончик. Проезжавшие мимо полицейские помогли пострадавшему, отвезли его к медикам. Этот момент



А в ночь с 27 на 28 июля весело было в 15-м микрорайоне. Там автомобили забросали яйцами.



Причины столь необычного поступка неизвестны. Владельцы машин не стали писать заявления в полицию, сами оттерли свои авто.



— Так значит автовладельцы это заслужили, возможно, парковались в запрещенных местах, — предположил Эксперт.



— В этот день яйца по акции были… теперь понятно, кто их раскупил и для чего, — посмеялся комментатор.



Сегодняшний день оказался богат на ДТП. Днем на 408-м километре трассы «Дон» в Задонском районе автофургон «Мерседес» с регистрационными номерами Луганской народной республики врезался в отбойник. По предварительной информации, водитель на справился с управлением.



В Липецке на Кольцевой



Зять ищет свидетелей, которые видели, как накануне утром сбили его тещу на Театральной площади. Сбивший уже запросил



А на водителя, который 22 июля в Липецке на улице Гагарина Жители дома в садоводческом товариществе «Мелиоратор», что рядом с селом Малей, могут остаться без жилья . Вот так вот, построили, оформили все документы на дом еще в прошлом веке. И вдруг оказалось, что их строение находится в охранной зоне ЛЭП, которую сетевики «Липецкэнерго» поставили на баланс только в 2019 году. Смонтировали ее, конечно, раньше, но когда выдавали документы на строительство дома, наличие линии почему-то никого не смущало.Энергетики подали в суд и выиграли дело. Теперь дом надо снести. По такой же схеме могут лишиться жилья жители еще 12-ти домов. Они написали коллективное письмо прокурору России, с просьбой о защите.— Ситуация не дай бог не кому…хоть в Липецке живу, прочитал статью, решил и свое слово сказать. Энергетикам лучше договориться с собственниками домов где воздушка висит, и вместо воздушки пустить кабель подземку. Пусть перекопают все дороги, зато люди останутся со своей недвижимостью. А так из-за провода и бюрократии лишаться недвижимости, да и потом, после того какие сейчас цены на стройматериалы, ни кирпичный, ни из газосиликата они не смогут построить. Да и каркасники очень дорогие стали, дрова в цене как золото уже, — написал Дед Щукарь.В кафе на площади Петра Великого минувшей ночью произошла драка. Мужчине распылили в глаза баллончик. Проезжавшие мимо полицейские помогли пострадавшему, отвезли его к медикам. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения . Обстоятельства драки теперь выясняют в отделе полиции № 8.А в ночь с 27 на 28 июля весело было в 15-м микрорайоне. Там автомобили забросали яйцами. Видеокамера зафиксировала , что во дворе ночью ходила подозрительная женщина.Причины столь необычного поступка неизвестны. Владельцы машин не стали писать заявления в полицию, сами оттерли свои авто.— Так значит автовладельцы это заслужили, возможно, парковались в запрещенных местах, — предположил Эксперт.— В этот день яйца по акции были… теперь понятно, кто их раскупил и для чего, — посмеялся комментатор.Сегодняшний день оказался богат на ДТП. Днем на 408-м километре трассы «Дон» в Задонском районе автофургон «Мерседес» с регистрационными номерами Луганской народной республики врезался в отбойник. По предварительной информации, водитель на справился с управлением. Он погиб, его пассажира госпитализировали. В Липецке на Кольцевой автомобиль сбил мотоциклиста . Мотоциклист решил свернуть на улицу Водопьянова из второй полосы движения, но попал под колеса легковушки, которая ехала прямо. От удара мотоциклист и его транспорт пролетели по дороге несколько метров. Медицинская помощь никому не понадобилась. Всего за сутки на дорогах области пострадали восемь человек Зять ищет свидетелей, которые видели, как накануне утром сбили его тещу на Театральной площади. Сбивший уже запросил запись видеокамеры А на водителя, который 22 июля в Липецке на улице Гагарина насмерть сбил пенсионерку завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.