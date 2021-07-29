Сын архитектора липецкой многоэтажки через 40 лет принял участие в её капремонте

В этом месяце начался капитальный ремонт фасада дома №68 на улице Советской в Липецке. Этот дом — уникальный для города и является визитной карточкой всей улицы. Его построили порядка 40 лет назад.

Архитектор проекта Геннадий Александров подсмотрел в столице новинку - остекленные лоджии и балконы, и привез эту идею в Липецк. Тогда его проект «пробивали» в Москве. На уникальный проект в Липецке дали добро. Началось строительство. В нем принимал участие и Виктор Гуськов, который до сих здесь живет и является старшим по дому.

- Строили сами, строили для себя. В мою задачу входил фасад, его отделка. Получилось изумительно. Весь город был ему рад, так как дом вышел очень красивым. Все липчане об этом говорили, - вспоминает Виктор Гуськов.- Но сейчас, конечно, вид уже не тот. Свой цвет потеряла плитка, начала сыпаться облицовка фасада. Многие жильцы даже боялись выходить на балкон из-за риска получить облицовкой по голове. Сейчас начался капитальный ремонт, который не доставляет жильцам больших неудобств. Ребята обещают все сделать хорошо.

В результате капитального ремонта на углу Советской и Крайней появится новый архитектурный ансамбль. Для этого фасад ремонтируемого дома сделают гармоничным внешней отделке соседней новостройки. И так здесь появится новый современный градостроительный облик. Впрочем, дом №68 не потеряет своей уникальности. Над его обликом работает сын архитектора дома — Илья Александров. Он прожил в этом доме более 20 лет, он очень много значит для него. Принять участие в проекте ему предложил Фонд капитального ремонта в Липецкой области.

- Когда Фонд капитального ремонта предложил мне поучаствовать в изменении градостроительного облика этого дома - я не мог отказаться. Этот дом спроектировал мой отец, что для меня — большая гордость. Хотелось сделать фасад этого здания в том же стиле, что и задумал автор, не забивая облик тяжелыми композитными материалами. Нам удалось передать цветовую гамму и природу отделочных материалов. Думаю, что мы неплохо справились со своей задачей, - считает Илья Александров. - Самая сложная часть проекта — вписать фасад в облик новостройки. Обычно делается наоборот: новостройки должны подстраиваться под существующие дома, сложившуюся архитектуру. Но нам выпала задачка со «звездочкой». За счет цветового решения, «вытягивания» длинных пилястр, окрашивания примерно в цвет новостройки нам это удалось. Мы немного заменили цвет плитки на внешнем фасаде дома, чтобы соседние здания смотрелись ансамблем.

Как считает архитектор Илья Александров, дом №68 и на время сдачи, и после капитального ремонта останется самым элитным на всей улице Советской и не потеряет статуса визитной карточки района. Но здесь высока ответственность подрядчика: им нужно максимально воплотить в жизнь проект. И строители не видят особых сложностей для успешной реализации проекта.

- Это обычные работы по ремонту фасада. Применяем инновационный материал — утепляющую смесь «Спадар». Он очень удобен в работе. Ранее себя уже хорошо зарекомендовал в Липецке. «Спадар» отличается высокой теплоизоляцией, износостойкостью и пожарной безопасностью, - рассказал представитель подрядчика по ремонту фасада ООО СМК «Капиталстрой» Сергей Жеребцов. - Мы зашли на объект в этом месяце. По контракту должны завершить все работы в декабре, но, думаю, справимся в ноябре. Идем хорошим темпом.

На досрочное завершение работ рассчитывает генеральный директор Фонда капитального ремонта Липецкой области Елена Бабикова. К ремонту фасада в ФКР шли долго: к работам не допустили первого подрядчика, который оказался неблагонадежным. Сейчас за сроки и качество ремонта опасений нет.

- Этот дом достаточно молодой. Если судить о сроках начала капитального ремонта по году ввода здания в эксплуатацию, то ремонт должен был начаться чуть позже. Но эта девятиэтажка формирует облик улиц, ее фасад - «красная линия». Плитка фасада стала отваливаться. Медлить было нельзя: это создавало угрозу безопасности жильцов. Поэтому сроки ремонта фасада перенесли на более ранний период, - рассказала генеральный директор Фонда капитального ремонта Липецкой области Елена Бабикова. - При ремонте фасада мы применяем более современные технологии, которые проверили на других объектах в Липецке. Архитектор Илья Александров помог нам уравновесить новую жилую застройку с теми решениями, которые были исторически в этом районе.

В 2021 году в доме обновят не только фасад, в планах — ремонт цоколя и замена окон в подъездах. Коммунальные коммуникации стоят в планах на ремонт ближе к 2030 году, так как дому всего 40 лет. Но если жильцы попросят заменить инженерию раньше, то срок ремонта могут перенести.