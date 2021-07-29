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Авиакомпания «Россия» готова выполнять регулярные рейсы на курорты Египта с 9 августа

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#Египет #отдых #туризм #авиакомпания #Россия

Авиакомпания "Россия" получила допуски на рейсы из Москвы на курорты Египта.

Авиакомпания "Россия" готова начать регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта с 9 августа, необходимые разрешения уже получены, - сообщил ТАСС официальный представитель перевозчика.

"Россия" готова приступить к выполнению регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта - Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 9 августа. На основании решения оперштаба авиакомпания получила в Росавиации соответствующие разрешения на выполнение регулярных рейсов из столицы РФ в курортные города Арабской Республики Египет. Для обеспечения безопасности граждан РФ авиакомпания заключила соглашение с АО "Шереметьево безопасность" на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады", - сообщил представитель авиакомпании.

Рейсы выполняются в партнерстве с крупнейшим туристическим оператором "Библио-глобус", - отметил он.

При этом число рейсов не уточняется.

Как ранее сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов. В штабе отметили, что решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки, - сообщает РИА Новости.
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#Египет #отдых #туризм #авиакомпания #Россия

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