Происшествия
26 минут назад
В Липецке ищут свидетелей наезда на женщину
Пешехода сбили вчера утром возле городской администрации.
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В редакцию GOROD48 обратился зять сбитой накануне в Липецке женщины. 65-летняя теща Руслана оказалась под колесами легкового автомобиля вчера примерно в 11:08 на площади Театральной.
- Мы знаем, что водитель, который сбил тещу, тоже взял записи с камер. Но с нами на диалог он не идет. Очень хотелось бы посмотреть ему в глаза… Кроме того, мы ищем всех свидетелей наезда, - рассказал Руслан.
Всех, кто готов представит семье пострадавшей информацию, просят позвонить по номеру 8 961 603-44-55.
- Мы знаем, что водитель, который сбил тещу, тоже взял записи с камер. Но с нами на диалог он не идет. Очень хотелось бы посмотреть ему в глаза… Кроме того, мы ищем всех свидетелей наезда, - рассказал Руслан.
Всех, кто готов представит семье пострадавшей информацию, просят позвонить по номеру 8 961 603-44-55.
люси
липецк1
товарищ Поддорожный
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Липчанин
ДДД
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