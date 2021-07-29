Происшествия

26 минут назад

В Липецке ищут свидетелей наезда на женщину

9 793
#авария #ДТП
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Пешехода сбили вчера утром возле городской администрации.

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В редакцию GOROD48 обратился зять сбитой накануне в Липецке женщины. 65-летняя теща Руслана оказалась под колесами легкового автомобиля вчера примерно в 11:08 на площади Театральной.

- Мы знаем, что водитель, который сбил тещу, тоже взял записи с камер. Но с нами на диалог он не идет. Очень хотелось бы посмотреть ему в глаза… Кроме того, мы ищем всех свидетелей наезда, - рассказал Руслан.

Всех, кто готов представит семье пострадавшей информацию, просят позвонить по номеру 8 961 603-44-55.
9 793
#авария #ДТП
1

Комментарии (9)

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люси

2 минуты назад
В данном ДТП также виновен и водитель автобуса... он начал движение не дожидаясь когда пешеход покинет пешеходную зону.
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липецк1

9 минут назад
ДАААА...ЭТО ГДЕ ТАКИЕ ДУРАКИ ПРАВА ПОКУПАЮТ ....ОН ОБЯЗАН ПРОПУСТИТЬ ПОКА ВСЕ ПЕШЕХОДЫ НЕ ПРОЙДУТ ...ЛИШАТЬ НАДО И ПЕРЕСДАВАТЬ ..........ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ МИНИМУМ
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товарищ Поддорожный

10 минут назад
Зачем свидетелей? Видно же на записе камер , что он виновен !!
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007

11 минут назад
Зелёный человечек заморгал когда она на середине была могла и остановится
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Липчанин

13 минут назад
Ну это же крайняя правая как можно было не увидеть ?
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ДДД

14 минут назад
Водятлы совсем уже .. не смотрят на дорогу и не оценивают ситуацию.
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Смотрящий

14 минут назад
Ну так и есть ... сводка с фронта ПДД, сводка с фронта - медицина, сводка с фронта - коррупция. Сплошные сводки ...
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судья Дредд

15 минут назад
Там и без свидетелей понятно... Виновен!!
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Каждый день

18 минут назад
Как сводки с фронта о погибших и травмированных. Такое ощущение что водители и мозг и зрение потеряли ,а у некоторых его вообще отродясь не было.
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