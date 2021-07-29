В Липецке ищут свидетелей наезда на женщину

Пешехода сбили вчера утром возле городской администрации.

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В редакцию GOROD48 обратился зять сбитой накануне в Липецке женщины. 65-летняя теща Руслана оказалась под колесами легкового автомобиля вчера примерно в 11:08 на площади Театральной.



- Мы знаем, что водитель, который сбил тещу, тоже взял записи с камер. Но с нами на диалог он не идет. Очень хотелось бы посмотреть ему в глаза… Кроме того, мы ищем всех свидетелей наезда, - рассказал Руслан.



Всех, кто готов представит семье пострадавшей информацию, просят позвонить по номеру 8 961 603-44-55.