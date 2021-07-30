Доброе утро, Липецк!

А вот и пятница, 30 июля. Сегодня в Липецке ожидается гроза. В городе продолжают работать овощные ярмарки. В парках ждут на утренний фитнес. Завершаются общественные обсуждения строительных проектов. В выходные липчан ждет масса бесплатных развлечений.

Погода



В пятницу днем в Липецке ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура днем будет от +28 до +30 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с.



День 30 июля стал самым теплым в Липецке в 1936 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 7 градусов тепла.



Дороги



Перекрыто движение транспорта на участке улицы 3 Сентября - от перекрёстка с улицей Ильича до остановки «3 Сентября». Объезд предусмотрен по улице Волгоградской.





ЛипецкУлица 3-го Сентября — Яндекс.Карты





Быстро и вкусно



Побаловать себя сезонным десертом предлагает липчанка Ксения.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @ok27_77



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Овощные ярмарки



30 июля в Липецке будут работать три овощные ярмарки. Они расположены у Городского дворца культуры (ЛТЗ), на улице Космонавтов у ТЦ «Ноябрьский» и на парковке возле гипермаркета «Линия». Примерные цены: картофель и лук репчатый по 25 р/кг, морковь - по 35 р/кг, свекла и капуста белокочанная — 30-33 р/кг.



Прививка в магазине



В ближайшие два дня пройти вакцинацию от COVID-19 можно в гипермаркете «Линия» (с 10:00 до 14:00) и в ТЦ «Москва» (с 14:00 до 16:00). Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие при наличии паспорта, медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.



Строительные планы



30 июля завершаются общественные обсуждения строительных проектов, планируемых для реализации в Липецке. Так, в Сселках и на улице Баумана хотят возвести магазины, а пункты придорожного сервиса — на улицах Московской и Звездной, а также на проезде Трубном. Сегодня же заканчиваются общественные обсуждения проекта установки шумозащитных ограждений на Сырском руднике. Для монтажа ограждения нужно провести межевание земельных участков, расположенных вдоль железной дороги.





Фото: Яндекс.Карты



Утро в парке



Городские парки приглашают липчан на занятия оздоровительной гимнастикой. В пятницу, 30 июля, в 09:00 в парке Победы начнется дыхательная гимнастика, а в Нижнем парке – суставная. В субботу, 31 июля, и в воскресенье, 1 августа, в 8:00 всех желающих приглашают в парк Победы на цигун. Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону 8-980-266-84-60. Занятия проводятся бесплатно.



«А в полночь карета превратится в тыкву…»



В Липецке продолжают действовать ковидные ограничения на работу кафе и ресторанов. Они могут принимать гостей только до полуночи, а начинать работу — не раньше шести утра. Фудкорты для посещения закрыты: только самовывоз и доставка.







Эко-утренник



Всех желающих ждут в субботу, в 08:45, на городской Набережной. Под DJ-сет проведут субботник-вечеринку. Организаторы обещают, что скучно не будет. Предварительная регистрация



Лучшая киса



31 июля завершается прием работ на конкурс «Кот-патриот». Участникам предлагают сделать креативные рисунки, фотографии и видеоролики. Их общая мысль: любовь к Родине, родному краю, городу, языку или традициям. Главное условие — присутствие кота в работе. Заявки ждут на почту





Фото: GLOBAL LOOK PRESS



Пляжный волейбол



31 июля на Набережной в Липецке начнется Кубок региона по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Соревнования пройдут в три этапа. При определении победителей и призёров турнира будут учитываться все результаты команд за три этапа. Начало матчей в субботу, в 10:00.



Суббота в библиотеке



Синоптики прогнозируют, что 31 июля в Липецке будет жарко. Спрятаться от зноя можно в областной научной библиотеке. Здесь планируют целую серию интересных встреч. В 11:00 начнется занятие клуба разговорного английского (16+), которое будет полезно людям любого уровня подготовки. В 12:00 откроется игротека с настольными играми (12+). В 15:00 - встреча с известной липецкой писательницей Татьяной Щегловой в рамках Дня воспоминаний о любимых книгах (12+). В 18:00 перед зрителями выступят участники школы комедийной импровизации (18+). Все бесплатно.



Выходные в усадьбе



31 июля 2021 года в усадьбе Рязанка (Чаплыгинский район) состоится фестиваль-погружение «Тайны усадьбы». Гости фестиваля смогут совершить путешествие во времени и погрузиться в эпоху размеренной загородной жизни в аристократическом стиле. На «Тайнах усадьбы» будут более десяти пространств, которые позволят проникнуться эстетикой позапрошлого века. Пространства подобраны так, что каждое из них интерактивно и исторически обосновано. Посещение фестиваля — бесплатно.



Фото: wallhere.com





В пятницу днем в Липецке ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура днем будет от +28 до +30 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с.День 30 июля стал самым теплым в Липецке в 1936 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 7 градусов тепла.Перекрыто движение транспорта на участке улицы 3 Сентября - от перекрёстка с улицей Ильича до остановки «3 Сентября». Объезд предусмотрен по улице Волгоградской.Побаловать себя сезонным десертом предлагает липчанка Ксения.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.30 июля в Липецке будут работать три овощные ярмарки. Они расположены у Городского дворца культуры (ЛТЗ), на улице Космонавтов у ТЦ «Ноябрьский» и на парковке возле гипермаркета «Линия». Примерные цены: картофель и лук репчатый по 25 р/кг, морковь - по 35 р/кг, свекла и капуста белокочанная — 30-33 р/кг.В ближайшие два дня пройти вакцинацию от COVID-19 можно в гипермаркете «Линия» (с 10:00 до 14:00) и в ТЦ «Москва» (с 14:00 до 16:00). Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие при наличии паспорта, медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.30 июля завершаются общественные обсуждения строительных проектов, планируемых для реализации в Липецке. Так, в Сселках и на улице Баумана хотят возвести магазины, а пункты придорожного сервиса — на улицах Московской и Звездной, а также на проезде Трубном. Сегодня же заканчиваются общественные обсуждения проекта установки шумозащитных ограждений на Сырском руднике. Для монтажа ограждения нужно провести межевание земельных участков, расположенных вдоль железной дороги.Городские парки приглашают липчан на занятия оздоровительной гимнастикой. В пятницу, 30 июля, в 09:00 в парке Победы начнется дыхательная гимнастика, а в Нижнем парке – суставная. В субботу, 31 июля, и в воскресенье, 1 августа, в 8:00 всех желающих приглашают в парк Победы на цигун. Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону 8-980-266-84-60. Занятия проводятся бесплатно.В Липецке продолжают действовать ковидные ограничения на работу кафе и ресторанов. Они могут принимать гостей только до полуночи, а начинать работу — не раньше шести утра. Фудкорты для посещения закрыты: только самовывоз и доставка.Всех желающих ждут в субботу, в 08:45, на городской Набережной. Под DJ-сет проведут субботник-вечеринку. Организаторы обещают, что скучно не будет. Предварительная регистрация здесь 31 июля завершается прием работ на конкурс «Кот-патриот». Участникам предлагают сделать креативные рисунки, фотографии и видеоролики. Их общая мысль: любовь к Родине, родному краю, городу, языку или традициям. Главное условие — присутствие кота в работе. Заявки ждут на почту patriotcentr48@mail.ru 31 июля на Набережной в Липецке начнется Кубок региона по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Соревнования пройдут в три этапа. При определении победителей и призёров турнира будут учитываться все результаты команд за три этапа. Начало матчей в субботу, в 10:00.Синоптики прогнозируют, что 31 июля в Липецке будет жарко. Спрятаться от зноя можно в областной научной библиотеке. Здесь планируют целую серию интересных встреч. В 11:00 начнется занятие клуба разговорного английского (16+), которое будет полезно людям любого уровня подготовки. В 12:00 откроется игротека с настольными играми (12+). В 15:00 - встреча с известной липецкой писательницей Татьяной Щегловой в рамках Дня воспоминаний о любимых книгах (12+). В 18:00 перед зрителями выступят участники школы комедийной импровизации (18+). Все бесплатно.31 июля 2021 года в усадьбе Рязанка (Чаплыгинский район) состоится фестиваль-погружение «Тайны усадьбы». Гости фестиваля смогут совершить путешествие во времени и погрузиться в эпоху размеренной загородной жизни в аристократическом стиле. На «Тайнах усадьбы» будут более десяти пространств, которые позволят проникнуться эстетикой позапрошлого века. Пространства подобраны так, что каждое из них интерактивно и исторически обосновано. Посещение фестиваля — бесплатно.