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Доброе утро, Липецк!
А вот и пятница, 30 июля. Сегодня в Липецке ожидается гроза. В городе продолжают работать овощные ярмарки. В парках ждут на утренний фитнес. Завершаются общественные обсуждения строительных проектов. В выходные липчан ждет масса бесплатных развлечений.
В пятницу днем в Липецке ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура днем будет от +28 до +30 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с.
День 30 июля стал самым теплым в Липецке в 1936 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 7 градусов тепла.
Дороги
Перекрыто движение транспорта на участке улицы 3 Сентября - от перекрёстка с улицей Ильича до остановки «3 Сентября». Объезд предусмотрен по улице Волгоградской.
Быстро и вкусно
Побаловать себя сезонным десертом предлагает липчанка Ксения.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
Овощные ярмарки
30 июля в Липецке будут работать три овощные ярмарки. Они расположены у Городского дворца культуры (ЛТЗ), на улице Космонавтов у ТЦ «Ноябрьский» и на парковке возле гипермаркета «Линия». Примерные цены: картофель и лук репчатый по 25 р/кг, морковь - по 35 р/кг, свекла и капуста белокочанная — 30-33 р/кг.
Прививка в магазине
В ближайшие два дня пройти вакцинацию от COVID-19 можно в гипермаркете «Линия» (с 10:00 до 14:00) и в ТЦ «Москва» (с 14:00 до 16:00). Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие при наличии паспорта, медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.
Строительные планы
30 июля завершаются общественные обсуждения строительных проектов, планируемых для реализации в Липецке. Так, в Сселках и на улице Баумана хотят возвести магазины, а пункты придорожного сервиса — на улицах Московской и Звездной, а также на проезде Трубном. Сегодня же заканчиваются общественные обсуждения проекта установки шумозащитных ограждений на Сырском руднике. Для монтажа ограждения нужно провести межевание земельных участков, расположенных вдоль железной дороги.
Фото: Яндекс.Карты
Утро в парке
Городские парки приглашают липчан на занятия оздоровительной гимнастикой. В пятницу, 30 июля, в 09:00 в парке Победы начнется дыхательная гимнастика, а в Нижнем парке – суставная. В субботу, 31 июля, и в воскресенье, 1 августа, в 8:00 всех желающих приглашают в парк Победы на цигун. Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону 8-980-266-84-60. Занятия проводятся бесплатно.
«А в полночь карета превратится в тыкву…»
В Липецке продолжают действовать ковидные ограничения на работу кафе и ресторанов. Они могут принимать гостей только до полуночи, а начинать работу — не раньше шести утра. Фудкорты для посещения закрыты: только самовывоз и доставка.
Эко-утренник
Всех желающих ждут в субботу, в 08:45, на городской Набережной. Под DJ-сет проведут субботник-вечеринку. Организаторы обещают, что скучно не будет. Предварительная регистрация здесь.
Лучшая киса
31 июля завершается прием работ на конкурс «Кот-патриот». Участникам предлагают сделать креативные рисунки, фотографии и видеоролики. Их общая мысль: любовь к Родине, родному краю, городу, языку или традициям. Главное условие — присутствие кота в работе. Заявки ждут на почту patriotcentr48@mail.ru.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Пляжный волейбол
31 июля на Набережной в Липецке начнется Кубок региона по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Соревнования пройдут в три этапа. При определении победителей и призёров турнира будут учитываться все результаты команд за три этапа. Начало матчей в субботу, в 10:00.
Суббота в библиотеке
Синоптики прогнозируют, что 31 июля в Липецке будет жарко. Спрятаться от зноя можно в областной научной библиотеке. Здесь планируют целую серию интересных встреч. В 11:00 начнется занятие клуба разговорного английского (16+), которое будет полезно людям любого уровня подготовки. В 12:00 откроется игротека с настольными играми (12+). В 15:00 - встреча с известной липецкой писательницей Татьяной Щегловой в рамках Дня воспоминаний о любимых книгах (12+). В 18:00 перед зрителями выступят участники школы комедийной импровизации (18+). Все бесплатно.
Выходные в усадьбе
31 июля 2021 года в усадьбе Рязанка (Чаплыгинский район) состоится фестиваль-погружение «Тайны усадьбы». Гости фестиваля смогут совершить путешествие во времени и погрузиться в эпоху размеренной загородной жизни в аристократическом стиле. На «Тайнах усадьбы» будут более десяти пространств, которые позволят проникнуться эстетикой позапрошлого века. Пространства подобраны так, что каждое из них интерактивно и исторически обосновано. Посещение фестиваля — бесплатно.
Фото: wallhere.com