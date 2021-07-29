Общество

47 минут назад

Выбираем цветовое решение фасада при капитальном ремонте

210
#фкр
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Выбираем цветовое решение фасада при капитальном ремонте

ФКР Липецкой области предлагает принять участие в интерактивном опросе по выбору цветовых решений фасада многоквартирного дома по адресу г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/2. Для этого необходимо перейти по ссылке - https://kapremont48.ru/sobstvenikam/sob/opros/, либо проголосовать в наших социальных сетях.

Оба решения были разработаны молодыми архитекторами Технической лаборатории ФКР Липецкой области. Сами проектировщики рассказали, почему именно такие решения были предложены:

Вариант 1.jpg

Данное решение фасада является ярким разбавлением спальной зоны, в котором находится жилой дом.

Вариант 2.jpg

Данное решение является более спокойным, чтобы не отвлекать внимание жителей района.


210
#фкр
1

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