Выбираем цветовое решение фасада при капитальном ремонте

ФКР Липецкой области предлагает принять участие в интерактивном опросе по выбору цветовых решений фасада многоквартирного дома по адресу г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/2. Для этого необходимо перейти по ссылке - https://kapremont48.ru/sobstvenikam/sob/opros/ , либо проголосовать в наших социальных сетях.

Оба решения были разработаны молодыми архитекторами Технической лаборатории ФКР Липецкой области. Сами проектировщики рассказали, почему именно такие решения были предложены:

Данное решение фасада является ярким разбавлением спальной зоны, в котором находится жилой дом.

Данное решение является более спокойным, чтобы не отвлекать внимание жителей района.



