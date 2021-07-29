В России
36 минут назад
В России снизились пенсии в реальном выражении
85
В реальном выражении в первой половине года пенсии в РФ снизились.
В июне средний размер назначенных пенсий в России составил 15 822 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем рост составил 5,6%, но в реальном выражении в первой половине года выплаты снизились, - говорится в материалах Росстата.
В январе реальный размер средней пенсии увеличился на 0,4% в годовом выражении. Затем показатель начал падать: в феврале — на 0,1%, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%. В июне сокращение составило 0,8%.
Ранее сообщалось, что объем средств на счетах клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) к середине текущего года достиг максимальной величины - 3 триллионов рублей, что стало рекордом за все время существования системы.
Пенсионные накопления на счетах Пенсионного фонда России (ПФР) и государственного ВЭБ.РФ на тот же период превысили два триллиона рублей, а число застрахованных лиц — 38 миллионов человек. Таким образом, по состоянию на конец июня 75 миллионов россиян имели свыше 5 триллионов пенсионных накоплений.
При этом число застрахованных лиц, которые формируют пенсию в НПФ, постепенно сокращается за счет естественных причин и переходов в Пенсионный фонд России, - пишет "Ъ".
В январе реальный размер средней пенсии увеличился на 0,4% в годовом выражении. Затем показатель начал падать: в феврале — на 0,1%, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%. В июне сокращение составило 0,8%.
Ранее сообщалось, что объем средств на счетах клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) к середине текущего года достиг максимальной величины - 3 триллионов рублей, что стало рекордом за все время существования системы.
Пенсионные накопления на счетах Пенсионного фонда России (ПФР) и государственного ВЭБ.РФ на тот же период превысили два триллиона рублей, а число застрахованных лиц — 38 миллионов человек. Таким образом, по состоянию на конец июня 75 миллионов россиян имели свыше 5 триллионов пенсионных накоплений.
При этом число застрахованных лиц, которые формируют пенсию в НПФ, постепенно сокращается за счет естественных причин и переходов в Пенсионный фонд России, - пишет "Ъ".
85