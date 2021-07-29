В Ельце ищут свидетелей гибели кошки

Попавшие в аварии водители покинули место ДТП.

ОГИБДД ОМВД России по Ельцу просит откликнуться очевидцев ДТП, которые произошли в городе за последние три месяца. В авариях никто из людей не пострадал. В результате одного из ДТП погибла кошка.



Днем 22 мая в районе дома №37 на улице 9 Декабря неизвестный водитель врезался в автомобиль «Тойота Королла» и скрылся с места ДТП. Ночью 12 июня у дома №17 по улице Королева неизвестный водитель разбил автомобиль «Шеврале Орландо» и уехал с места аварии. 28 июня у дома №114а по улице Задонской мотоциклист врезался в «Ладу-211340» и покинул место аварии.



27 июня около 22:00 на улице Кротевича неустановленный водитель задавил кошку и скрылся с места ДТП.



Очевидцев ДТП просят позвонить по телефону 89155588788.