Происшествия

55 минут назад

В Ельце ищут свидетелей гибели кошки

16 972
#авария #ДТП
1
В Ельце ищут свидетелей гибели кошки

Попавшие в аварии водители покинули место ДТП.

ОГИБДД ОМВД России по Ельцу просит откликнуться очевидцев ДТП, которые произошли в городе за последние три месяца. В авариях никто из людей не пострадал. В результате одного из ДТП погибла кошка.

Днем 22 мая в районе дома №37 на улице 9 Декабря неизвестный водитель врезался в автомобиль «Тойота Королла» и скрылся с места ДТП. Ночью 12 июня у дома №17 по улице Королева неизвестный водитель разбил автомобиль «Шеврале Орландо» и уехал с места аварии. 28 июня у дома №114а по улице Задонской мотоциклист врезался в «Ладу-211340» и покинул место аварии.

27 июня около 22:00 на улице Кротевича неустановленный водитель задавил кошку и скрылся с места ДТП.

Очевидцев ДТП просят позвонить по телефону 89155588788.
16 972
#авария #ДТП
1

Комментарии (16)

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Лорик

6 минут назад
Маразм крепчает у людей.
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Лавочница

10 минут назад
Animal planet., Водитель молодец. Не проехал мимо, не испугался страшной кары властей.
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Котэ

11 минут назад
Сама виновата, нефиг расфуфыриваться перебегая дорогу.
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мой сосед

13 минут назад
по даче их чуть не через день сбивает, звоните в Интерпол))).
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неадекватная женщина со вкусом

15 минут назад
Дятлы из статьи про задавленную бабушку сюда пришли, да кто бы сомневался, что кошек вы пачками давите, ахах)))
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Animal planet.

20 минут назад
Найти негодяя и лишить прав на всю жизнь.
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Серж

28 минут назад
После каждой поездки смываю с машины всяких комашек. Куда идти сдаваться?
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Люблю кошек

34 минуты назад
Больше чем людей. Они намного добрей и человечнее человека)))
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Олег

35 минут назад
Вообще офанарели!!! Скоро комара лупанешь и на 15 суток загремишь. Зоошиза крепчает.
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Кот

35 минут назад
Водитель мог и не почувствовать удар,ну в яму попал-подумал.Бывает,что кошки и собаки попадают под задние клеса!
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