Происшествия
55 минут назад
В Ельце ищут свидетелей гибели кошки
Попавшие в аварии водители покинули место ДТП.
ОГИБДД ОМВД России по Ельцу просит откликнуться очевидцев ДТП, которые произошли в городе за последние три месяца. В авариях никто из людей не пострадал. В результате одного из ДТП погибла кошка.
Днем 22 мая в районе дома №37 на улице 9 Декабря неизвестный водитель врезался в автомобиль «Тойота Королла» и скрылся с места ДТП. Ночью 12 июня у дома №17 по улице Королева неизвестный водитель разбил автомобиль «Шеврале Орландо» и уехал с места аварии. 28 июня у дома №114а по улице Задонской мотоциклист врезался в «Ладу-211340» и покинул место аварии.
27 июня около 22:00 на улице Кротевича неустановленный водитель задавил кошку и скрылся с места ДТП.
Очевидцев ДТП просят позвонить по телефону 89155588788.
Днем 22 мая в районе дома №37 на улице 9 Декабря неизвестный водитель врезался в автомобиль «Тойота Королла» и скрылся с места ДТП. Ночью 12 июня у дома №17 по улице Королева неизвестный водитель разбил автомобиль «Шеврале Орландо» и уехал с места аварии. 28 июня у дома №114а по улице Задонской мотоциклист врезался в «Ладу-211340» и покинул место аварии.
27 июня около 22:00 на улице Кротевича неустановленный водитель задавил кошку и скрылся с места ДТП.
Очевидцев ДТП просят позвонить по телефону 89155588788.
Комментарии (16)
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Лорик
Лавочница
Котэ
мой сосед
неадекватная женщина со вкусом
Animal planet.
Серж
Люблю кошек
Олег
Кот