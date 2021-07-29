Общество
сегодня, 11:09
«Европа Плюс» запускает собственный авиарейс в Дубай
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10 сентября «Европа Плюс» запускает собственный авиарейс.
Специальный борт отправится по маршруту «Москва-Дубай» прямиком к белому песку, синему морю и потрясающим закатам. Пассажирами комфортабельного лайнера станут слушатели радио №1 в России*. Их ждёт Crazy Weekend — незабываемый отдых, лучшие отели, клубы, рестораны и, конечно, вечеринки с топовыми артистами и любимыми ведущими.
Для путешественников создадут эксклюзивные условия — отдельные стойки регистрации в аэропорту «Домодедово», dj-сет в VIP-зале и брендированный самолёт «Европы Плюс». Ведущие утреннего шоу «Бригада У» — Джем, Вэл и Вики, а также вечернего шоу РАШ — Антон Комолов и Лена Абитаева устроят во время полёта квиз под зажигательный плейлист.
Получить место на борту комфортабельного авиалайнера и провести Crazy Weekend с командой «Европы Плюс» может каждый, кто с 2 по 22 августа 2021 года пройдёт регистрацию на рейс, выбрав себе место в салоне, и дождётся звонка от ведущих. Путёвки разыгрываются ежедневно с 7:00 до 10:00 в прямом эфире.
Все подробности акции и регистрация доступны на crazyweekend.europaplus.ru
Для лиц старше 18 лет.
«Европа Плюс» — радиостанция №1 в России по ежедневной, еженедельной аудитории и доле рынка по аудитории*, а также крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии. Ежедневно её выбирают около 9,3 млн человек (14,5% населения), еженедельно — около 21,3 млн человек (33,2% населения), доля рынка по аудитории — 8%*. В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 373 пункта установки передатчиков в 8 странах.
* Согласно исследованию компании Mediascope, Radio Index — в городах России с населением 100 000 и более человек, в период с октября 2020 по март 2021 года, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), AQH Share (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч) среди слушателей старше 12 лет.
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Для путешественников создадут эксклюзивные условия — отдельные стойки регистрации в аэропорту «Домодедово», dj-сет в VIP-зале и брендированный самолёт «Европы Плюс». Ведущие утреннего шоу «Бригада У» — Джем, Вэл и Вики, а также вечернего шоу РАШ — Антон Комолов и Лена Абитаева устроят во время полёта квиз под зажигательный плейлист.
Получить место на борту комфортабельного авиалайнера и провести Crazy Weekend с командой «Европы Плюс» может каждый, кто с 2 по 22 августа 2021 года пройдёт регистрацию на рейс, выбрав себе место в салоне, и дождётся звонка от ведущих. Путёвки разыгрываются ежедневно с 7:00 до 10:00 в прямом эфире.
Все подробности акции и регистрация доступны на crazyweekend.europaplus.ru
Для лиц старше 18 лет.
«Европа Плюс» — радиостанция №1 в России по ежедневной, еженедельной аудитории и доле рынка по аудитории*, а также крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии. Ежедневно её выбирают около 9,3 млн человек (14,5% населения), еженедельно — около 21,3 млн человек (33,2% населения), доля рынка по аудитории — 8%*. В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 373 пункта установки передатчиков в 8 странах.
* Согласно исследованию компании Mediascope, Radio Index — в городах России с населением 100 000 и более человек, в период с октября 2020 по март 2021 года, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), AQH Share (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч) среди слушателей старше 12 лет.
PR
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