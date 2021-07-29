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Минздрав Болгарии заявил о гибели 10 тыс. человек из-за ошибки при вакцинации
Ошибки, допущенные в Болгарии при организации прививочной кампании от коронавируса, привели к гибели около 10 тысяч человек.
По его словам, ошибки были связаны с неправильными приоритетами по вакцинации пожилого населения Болгарии, - добавляет RT. Министр отметил, что пожилые люди старше 60 лет, а также люди с тяжелыми заболеваниями не оказались в первой очереди на прививку, - передает Болгарское телеграфное агентство.
"Эти жизни могли бы быть спасены, ведь около 80% умерших были пожилые граждане", — заявил министр в ходе выступления в парламенте.
Кроме того, в данном случае еще одной ошибкой, которая привела к подобной ситуации, стал неправильный выбор вакцин, - добавил министр. По словам главы минздрава технического правительства Болгарии, правительство заказало больше вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в ущерб трем другим одобренным в ЕС препаратам (Pfizer, Moderna и Janssen).
Но из-за задержки поставок до конца февраля в стране удалось привить лишь около 200 тысяч человек из 7 млн жителей.
Ранее отмечалось, что Румыния, Болгария и Хорватия демонстрируют меньшие темпы вакцинации, чем остальные члены Евросоюза, - передает РИА Новости.
23 июня текущего года стало известно, что европейские политики начали отказываться от вакцинации против коронавируса препаратом AstraZeneca. От укола второй дозой указанной вакцины отказалась канцлер Германии Ангела Меркель. Для второй прививки она выбрала препарат американской компании Moderna.
От вакцинации второй дозой AstraZeneca также отказался премьер-министр Италии Марио Драги. В качестве второй прививки он выбрал препарат компании Pfizer/BioNTech. Свое решение Драги объяснил низким уровнем антител после первой вакцинации.
В СМИ неоднократно писали о негативном влиянии AstraZeneca на здоровье, в частности о летальных случаях после вакцинации указанным препаратом. Так, 11 июня сообщалось, что прокуратура Генуи расследует смерть 18-летней Камиллы Канепы после получения вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Кроме того, 11 июня стилист Насос Катрис умер в Греции на следующий день после прививки от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, - пишут "Известия".