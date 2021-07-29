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сегодня, 09:35
Президент РФ поручил начать выплаты школьникам со 2 августа
Президент России Владимир Путин поручил ускорить процесс выплат семьям с детьми.
Выплаты по 10 тысяч рублей на школьников начнутся в России со 2 августа, чтобы у родителей и детей была возможность не спеша подготовиться к учебному году, - заявил президент РФ Владимир Путин.
Накануне он провел совещание о подготовке к новому учебному году, заслушал доклады министра просвещения РФ Сергея Кравцова и главы Минтруда РФ Антона Котякова. Глава государства поинтересовался у министра труда, получится ли начать выплаты в 10 тысяч рублей семьям со школьниками раньше, чем было запланировано, - говорится на сайте Кремля.
"Можно ли произвести эту выплату ранее намеченного срока – намеченный срок у нас был 16 августа, – для того чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети могли быть собраны в школу в соответствии с теми требованиями, которые сегодня к этому предъявляются", - спросил Путин.
"Согласно постановлению Правительства старт выплат был намечен на 16 августа, при этом технически уже к понедельнику мы будем готовы осуществить выплаты на 17 миллионов детей. Для этого нам потребуется внести изменения в постановление Правительства, в котором указана дата начала выплаты. Мы готовы оперативно провести эту работу и можем начать выплаты с понедельника, со 2 августа. Система готова, деньги доведены, в понедельник выплатим средства на 17 миллионов детей", - заявил Котяков.
"Давайте тогда так и сделаем и начнём эти выплаты со 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника", - заключил президент.
Накануне он провел совещание о подготовке к новому учебному году, заслушал доклады министра просвещения РФ Сергея Кравцова и главы Минтруда РФ Антона Котякова. Глава государства поинтересовался у министра труда, получится ли начать выплаты в 10 тысяч рублей семьям со школьниками раньше, чем было запланировано, - говорится на сайте Кремля.
"Можно ли произвести эту выплату ранее намеченного срока – намеченный срок у нас был 16 августа, – для того чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети могли быть собраны в школу в соответствии с теми требованиями, которые сегодня к этому предъявляются", - спросил Путин.
"Согласно постановлению Правительства старт выплат был намечен на 16 августа, при этом технически уже к понедельнику мы будем готовы осуществить выплаты на 17 миллионов детей. Для этого нам потребуется внести изменения в постановление Правительства, в котором указана дата начала выплаты. Мы готовы оперативно провести эту работу и можем начать выплаты с понедельника, со 2 августа. Система готова, деньги доведены, в понедельник выплатим средства на 17 миллионов детей", - заявил Котяков.
"Давайте тогда так и сделаем и начнём эти выплаты со 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника", - заключил президент.