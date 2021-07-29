Хозяин магазина пошел под суд из-за скупки аккумуляторов

У предпринимателя не было разрешения на работу с отходами такого типа.

Региональный арбитражный суд рассмотрел заявление прокурора Чаплыгинского района в адрес предпринимателя из Липецкой области. Бизнесмену вменили ответственность за работу без лицензии.



Как указано в материалах суда, предприниматель владеет автомагазином в селе Кривополянье. Там он принимал и скупал бывшие в употреблении аккумуляторные батареи. Но лицензии на этот вид деятельности - сбор, транспортирование, утилизацию, обработку, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности — у бизнесмена не было. Это и стало поводом для привлечения к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.



Суд пришел к выводу, что правонарушение носит противоправный характер, и назначил бизнесмену штраф в 4 000 рублей.

