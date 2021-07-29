Общество

сегодня, 09:42

Хозяин магазина пошел под суд из-за скупки аккумуляторов

9 1324
#скупка #отходы #штраф #лицензия
1
Хозяин магазина пошел под суд из-за скупки аккумуляторов

У предпринимателя не было разрешения на работу с отходами такого типа.

Региональный арбитражный суд рассмотрел заявление прокурора Чаплыгинского района в адрес предпринимателя из Липецкой области. Бизнесмену вменили ответственность за работу без лицензии.

Как указано в материалах суда, предприниматель владеет автомагазином в селе Кривополянье. Там он принимал и скупал бывшие в употреблении аккумуляторные батареи. Но лицензии на этот вид деятельности - сбор, транспортирование, утилизацию, обработку, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов опасности — у бизнесмена не было. Это и стало поводом для привлечения к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.

Суд пришел к выводу, что правонарушение носит противоправный характер, и назначил бизнесмену штраф в 4 000 рублей.
9 1324
#скупка #отходы #штраф #лицензия
1

Комментарии (9)

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Че

5 минут назад
4000р -капля в море. 4 аккумулятора. Вот если 400000р, вот это штраф!
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вова

8 минут назад
Судьям есть чем заниматься, а то бы без работы сидели.
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Липчанка

20 минут назад
Спасибо доброму соседу)))
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Эх

35 минут назад
Бред.....
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ё

36 минут назад
Значит, дорого покупали.
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Алоизий

40 минут назад
Крупного барыгу взяли, теперь заживём спокойно - бюджет страны в порядке...
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Вася

сегодня, 10:09
Скоро при покупке аккумулятора будут требовать лицензию , медицинскую справку и сейф для хранения . Хорошо они не знают что в каждом автомобиле есть аккумулятор .
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Своих не трогаем.

сегодня, 10:05
А стоящие на трассах скупают и аккумуляторы у них всё отлично с лицензиями?
ответить

Ну блин

сегодня, 10:00
Обложили данью.
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