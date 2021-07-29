Происшествия
46 минут назад
Москвичи в августе собираются отдыхать в Липецке
Маршруты выходного дня становятся все популярнее в нашем регионе
Определены направления для бюджетных путешествий в последний месяц лета, сообщает РИА Новости со ссылкой на популярный сервис продаж билетов на самолеты, автобусы и поезда.
«Специалисты компании проанализировали поисковые запросы жителей Москвы, планирующих поездку с пятницы по воскресенье. Затем эксперты составили перечень маршрутов с наименьшей средней стоимостью. Оказалось, что дешевле всего улететь в Брянск — билеты в оба конца обойдутся примерно в три тысячи рублей. Также недорого съездить в Липецк (4300 рублей), чуть больше придется отдать за дорогу в Нижний Новгород (4400 рублей) и Санкт-Петербург (4500 рублей). Тур в Ульяновск, Воронеж и Уфу стоит от 5600 рублей. За шесть тысяч рублей можно посетить Псков и Казань», - пишет издание.
«Специалисты компании проанализировали поисковые запросы жителей Москвы, планирующих поездку с пятницы по воскресенье. Затем эксперты составили перечень маршрутов с наименьшей средней стоимостью. Оказалось, что дешевле всего улететь в Брянск — билеты в оба конца обойдутся примерно в три тысячи рублей. Также недорого съездить в Липецк (4300 рублей), чуть больше придется отдать за дорогу в Нижний Новгород (4400 рублей) и Санкт-Петербург (4500 рублей). Тур в Ульяновск, Воронеж и Уфу стоит от 5600 рублей. За шесть тысяч рублей можно посетить Псков и Казань», - пишет издание.
Смотрящему
граф Де Ля Фер
1
кит
Билли Кид
Смотрящий