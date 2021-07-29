Происшествия

46 минут назад

Москвичи в августе собираются отдыхать в Липецке

6 499
#туризм
Москвичи в августе собираются отдыхать в Липецке

Маршруты выходного дня становятся все популярнее в нашем регионе

Определены направления для бюджетных путешествий в последний месяц лета, сообщает РИА Новости со ссылкой на популярный сервис продаж билетов на самолеты, автобусы и поезда.

«Специалисты компании проанализировали поисковые запросы жителей Москвы, планирующих поездку с пятницы по воскресенье. Затем эксперты составили перечень маршрутов с наименьшей средней стоимостью. Оказалось, что дешевле всего улететь в Брянск — билеты в оба конца обойдутся примерно в три тысячи рублей.  Также недорого съездить в Липецк (4300 рублей), чуть больше придется отдать за дорогу в Нижний Новгород (4400 рублей) и Санкт-Петербург (4500 рублей). Тур в Ульяновск, Воронеж и Уфу стоит от 5600 рублей. За шесть тысяч рублей можно посетить Псков и Казань», - пишет издание.


6 499
#туризм

Комментарии (6)

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Смотрящему

12 минут назад
Смотрящий, Точно на 100%. Все знакомые разъехались кто куда на заработки, даже в Екатеринбург. А знакомых у меня много.
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граф Де Ля Фер

13 минут назад
Сидите у себя в москве и не возите заразу по стране.
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1

14 минут назад
Смотрящий, точно))))
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кит

28 минут назад
Не надо нам гостей! Еще от последних гостей не отошли!Пандемия на дворе!
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Билли Кид

30 минут назад
Лично я поеду в августе в Турцию. За меня будет трудится Перри Мейсон
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Смотрящий

30 минут назад
Ага ... пашут в Москве, на выходные к семье в Липецк, во и весь анализ!
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