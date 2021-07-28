Происшествия

20 минут назад

Экс-прокурора оштрафовали на 30 тысяч рублей за пьяную езду без прав

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#ДТП #Макеев
Экс-прокурора оштрафовали на 30 тысяч рублей за пьяную езду без прав

Суд вынес решение о штрафе, так как не мог применить арест к Михаилу Макееву.

Мировая судья судебного участка №11 Правобережного судебного района Липецка Оксана Бушмакина рассмотрела дело об административном правонарушении в отношении бывшего прокурора Октябрьского района Михаила Макеева. 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда, постановлением мирового судьи Михаил Макеев признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ – управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами. 

- Срок действия водительского удостоверения у Макеева на момент совершения правонарушения истёк. За его заменой он не обратился. Таким образом, по закону, лицо считается не имеющим права управления транспортными средствами. Санкция ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ предполагает наказание в виде административного ареста. Однако законом установлен перечень лиц, к которым административный арест не может применяться. В качестве административного наказания был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. В соответствии с ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ штраф является безальтернативным наказанием, - рассказали в пресс-службе областного суда.
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#ДТП #Макеев

Комментарии (5)

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Мимо проходил

6 минут назад
Работники прокуратуры могут без прав ездить?
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Это и всё наказание?

7 минут назад
А дальше будут какие наказания? Это только за права. Далее состояние опьянения, авария с 2я автомобилями, и наверняка превышения скорости.
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Владимир

11 минут назад
Бывших прокуроров не бывает.
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Алкан с ЛТЗ

12 минут назад
А уволить без выслуги лет? Лишить календарей!
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Пессимист

13 минут назад
"...Однако законом установлен перечень лиц", хорош закон, а как же Конституция? Выходит Основной Закон только для черни?
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