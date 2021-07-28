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20 минут назад
Экс-прокурора оштрафовали на 30 тысяч рублей за пьяную езду без прав
Суд вынес решение о штрафе, так как не мог применить арест к Михаилу Макееву.
Мировая судья судебного участка №11 Правобережного судебного района Липецка Оксана Бушмакина рассмотрела дело об административном правонарушении в отношении бывшего прокурора Октябрьского района Михаила Макеева.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда, постановлением мирового судьи Михаил Макеев признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ – управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами.
- Срок действия водительского удостоверения у Макеева на момент совершения правонарушения истёк. За его заменой он не обратился. Таким образом, по закону, лицо считается не имеющим права управления транспортными средствами. Санкция ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ предполагает наказание в виде административного ареста. Однако законом установлен перечень лиц, к которым административный арест не может применяться. В качестве административного наказания был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. В соответствии с ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ штраф является безальтернативным наказанием, - рассказали в пресс-службе областного суда.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда, постановлением мирового судьи Михаил Макеев признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ – управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами.
- Срок действия водительского удостоверения у Макеева на момент совершения правонарушения истёк. За его заменой он не обратился. Таким образом, по закону, лицо считается не имеющим права управления транспортными средствами. Санкция ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ предполагает наказание в виде административного ареста. Однако законом установлен перечень лиц, к которым административный арест не может применяться. В качестве административного наказания был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. В соответствии с ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ штраф является безальтернативным наказанием, - рассказали в пресс-службе областного суда.
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