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Скандинавский циклон принесет в Липецкую область короткие дожди с грозами

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#дожди
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Скандинавский циклон принесет в Липецкую область короткие дожди с грозами

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов Скандинавского циклона – пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 23-24 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, днем местами кратковременные дожди, ночью также местами прогремят грозы. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +15 до +20 градусов, днем будет от +27 до +32 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди с грозой, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +16 до +18 градусов, днем будет от +29 до +31 градусов. 

День 29 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 6 градусов тепла.  
1 686
#дожди
2

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Котэ

52 минуты назад
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