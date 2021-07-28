Скандинавский циклон принесет в Липецкую область короткие дожди с грозами

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов Скандинавского циклона – пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 23-24 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, днем местами кратковременные дожди, ночью также местами прогремят грозы. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +15 до +20 градусов, днем будет от +27 до +32 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди с грозой, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +16 до +18 градусов, днем будет от +29 до +31 градусов.



День 29 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 6 градусов тепла.

