сегодня, 17:00
Скандинавский циклон принесет в Липецкую область короткие дожди с грозами
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов Скандинавского циклона – пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 23-24 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди с грозой, днем преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +16 до +18 градусов, днем будет от +29 до +31 градусов.
День 29 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 6 градусов тепла.
Котэ