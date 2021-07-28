38 минут назад
Российские власти прокомментировали провокацию в адрес спортсмена Медведева
В Госдуме призывают российских спортсменов на Олимпиаде в Токио не реагировать на провокационные вопросы иностранных журналистов.
Во время общения в микст-зоне иностранный журналист, задавая участнику соревнований вопрос, назвал всех российских спортсменов "читерами". На это теннисист потребовал не допускать корреспондента к атлетам.
После матча с Фабио Фоньини Медведеву журналист из Чили, с которым произошел конфликт у теннисиста в микст-зоне на Олимпиаде в Токио, задал вопрос о том, как он относится к "клейму обманщиков, которое несут русские". Спортсмен жестко ответил: "Тебе должно быть стыдно. Я не хочу больше видеть этого человека на Олимпиаде".
Сам чилийский журналист так прокомментировал "Спорт Экспрессу" произошедшее: "Я спросил, есть ли клеймо на русских спортсменах, я не представлял своего мнения. Мне было странно, что Медведев так отреагировал. Вчера я спрашивал о том же Хачанова, и все было нормально. Может, он просто не понял вопрос".
"Медведев заступился не только за себя, но и за всех представителей России на Играх", - при этом заявил член комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
"Журналист либо задал вопрос не по своей воле, либо совершенно глупо почерпнул информацию из странных средств массовой информации", — считает политик.
Кроме того, он выразил надежду, что корреспондента лишат аккредитации, так как от него могут пострадать и другие участники соревнований.
Аналогичную точку зрения выразил и депутат Госдумы Игорь Лебедев. По его словам, иностранному журналисту не хватает воспитания и уважения к одному из важнейших спортивных событий на планете.
"Подобное хамское поведение журналиста говорит о его невоспитанности, необразованности и неуважительном отношении к великому событию мирового уровня — Олимпийским играм. Относиться к этим провокациям нужно спокойно, потому что они и существуют для того, чтобы вывести из равновесия", — цитирует политика Sport24.
Лебедев отметил корректную реакцию Медведева на подобные выпады, кроме того, другие журналисты не поддержали своего коллегу. Депутат посчитал, что после провальной акции корреспондент может попытаться очернить российских спортсменов, успешно выступающих в Токио.
"То есть это была единоличная провокация, которая закончилась ничем. Конечно, он сейчас попытается написать гневную статью о наших спортсменах и наших победах, но в целом мы видим, что остальная часть мирового сообщества придерживается другой точки зрения", — заявил он.
Политик пояснил, что провокаторы были всегда и от этого никуда не деться.
Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев также отметил, что реагировать на провокационные вопросы журналистов лучше не стоит, - передает Regnum.
"На подобные провокационные вопросы не надо реагировать, надо молчать. Меня вот провоцировать бесполезно, — цитирует его ТАСС. — Я это уже все прошел — всю жизнь общаюсь с журналистами, и ты по себе знаешь, что есть разные. Кто-то только и занимается что провокациями. Надо быть выше".
Медведев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира, обыграв Фоньини 6:2, 3:6, 6:2.