Дома от COVID-19 лечатся 3 317 жителей Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 38 995 случаев новой коронавирусной инфекции, 33 597 человек выздоровели, в том числе 148 человек за последние сутки, 4 279 — лечатся, 1 119 человек умерли, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус. Рф, умерли 1 112 человека.

В больницах находятся 962 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 3 317 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 243 случая инфицирования коронавирусом. Первое место у Липецка — 110, второе у Ельца — 58, третье у Добринского района — 19. В Грязинском районе — 18, в Добровском районе — 9, в Елецком районе — 8, в Липецком районе — 6, в Данковском районе — 5, в Измалковском и Усманском районах — по 3, в Долгоруковском районе — 2, в Лебедянском и Становлянском районах — по одному заболевшему.