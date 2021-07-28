Бизнес

33 минуты назад

«Ростелеком» подключил к оптике 85 социально значимых объектов в Липецкой области

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«Ростелеком» подключил к оптике 85 социально значимых объектов в Липецкой области

«Ростелеком» обеспечил доступом в интернет 85 социально значимых объектов (СЗО) в Липецкой области. Среди них 66 фельдшерско-акушерских пунктов, 18 учреждений культуры и одно подразделение МЧС. Для реализации проекта специалисты компании проложили более 70 км волоконно-оптических линий связи. За предыдущие два года «Ростелеком» обеспечил телекоммуникационной средой более 230 объектов социального назначения. До конца 2021 года еще 85 СЗО получат доступ к высокоскоростному интернету.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Основная задача федерального проекта “Цифровая экономика” — повышение качества жизни людей небольших населенных пунктов. Им наравне с городскими жителями должны быть доступны возможности как государственных, так и медицинских онлайн-услуг. Поэтому в нынешнем году основной упор мы сделали на строительстве оптики до фельдшерско-акушерских пунктов. Доступ в сеть Интернет позволит медицинским работникам использовать телекоммуникационные технологии для оказания своевременной врачебной помощи».

Станислав Корниенко, начальник управления цифрового развития Липецкой области:

«Телекоммуникационные решения от “Ростелекома” являются необходимым инструментом для предоставления дистанционных услуг, проведения онлайн-обучения, организации рабочих процессов. Мы планируем в ближайшее время предоставить доступ к сети передачи данных всем социально значимым объектам региона».

«Ростелеком» реализует проекты в Центральном федеральном округе (ЦФО) в рамках национальной программы «Цифровая экономика». До конца 2021 года провайдер подключит к сети передачи данных и обеспечит интернетом 4 858 СЗО ЦФО.

С крупными проектами, реализуемыми компанией, можно ознакомиться на сайте «Ростелекома».

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