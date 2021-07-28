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сегодня, 14:03

В Курске двое пострадали после схода трамвая с рельсов

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#ДТП #авария #трамвай

Прокуратура начала проверку после схода трамвая с рельсов в Курске.

Прокуратура Курской области организовала проверку по информации, в том числе в СМИ и сети "Интернет", о ДТП на территории г. Курска с участием трамвая, в результате которого, по предварительны данным, пострадали два человека, - сообщается в надзорном ведомстве.

Авария произошла накануне утром, в 07:40, на улице Верхняя Луговая. Трамвай на большой скорости не вписался в поворот и вылетел с рельсов.

Пострадавшие — один из пассажиров, мужчина 1950 года рождения, и пешеход — 33-летняя женщина. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, - передает РИА Новости.

По результатам проверки при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
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#ДТП #авария #трамвай

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