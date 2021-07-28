В Липецкую область впервые привезли вакцину «Спутник Лайт»

Прививку от коронавируса сделали почти 35% взрослых жителей региона.

В регион впервые привезли 4 400 доз вакцины «Спутник Лайт», об этом рассказали в областном управлении здравоохранения. В ближайшее время эту партию распределят по липецким поликлиникам.



«Спутник Лайт» — это облегченный вариант «Спутник V», вводится однократно. Эту вакцину делают людям от 18 до 60 лет. Препарат применяется для повторной вакцинации тех, у кого с момента вакцинации прошло шесть месяцев и более и для переболевших.