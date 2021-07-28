Общество

48 минут назад

В Липецкую область впервые привезли вакцину «Спутник Лайт»

12 797
#коронавирус #прививка
2
В Липецкую область впервые привезли вакцину «Спутник Лайт»

Прививку от коронавируса сделали почти 35% взрослых жителей региона.

В регион впервые привезли 4 400 доз вакцины «Спутник Лайт», об этом рассказали в областном управлении здравоохранения. В ближайшее время эту партию распределят по липецким поликлиникам.

«Спутник Лайт» — это облегченный вариант «Спутник V», вводится однократно. Эту вакцину делают людям от 18 до 60 лет. Препарат применяется для повторной вакцинации тех, у кого с момента вакцинации прошло шесть месяцев и более и для переболевших.
12 797
#коронавирус #прививка
2

Комментарии (12)

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Север

5 минут назад
Юг, политик больше разбирается в температуре шмурдяка. Мурашко из биографии / российский политик. Поступил в 1988г после службы в МВД, закончил институт в 1992. Вообще то в медицинском 6 лет учатся. Кандидатской степени нет, сразу докторскую через семь лет. Как он ее получил?! А потом вот такой «специалист»рекомендации раздаёт , что надо всех подряд вакцинировать.
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Надежда

10 минут назад
Каждые полгода колоться. Люди чтож вы свой иммунитет природный так гробите. И делаете его искусственным и зависимым от дозы и таблеток . Верно говорят здоровые люди не нужны медицине ни чинушам. Только на больных можно бабло колотить вагонами. Отсюда и рост онкологии как стали делать прививки от гриппа с 1996 г. От гриппа нет вакцин и никогда не будет. Об этом говорит советская школа медицины , где учились врачи умом. Самые честные врачи, которые давали клятву Гиппократа . А сейчас один бизнес на больных исколотых людях .
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Зоя

18 минут назад
Прячтесь кто может спрятаться и не высовывайтесь пока оккупанты хозяйничают на нашей земле как у себя дома.
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Ковид диссидент

19 минут назад
Максим, все жижи из одного ведра. И Спутник и Спутник Лайт, и Пфайзер..
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Юг

21 минуту назад
Странно, производитель вакцины заявил температуру хранения Спутника в -18 градусов, а Мурашко разрешил хранить при +2+8 градусов. Не прокиснет этот компот ? И как одна и та же вакцина производиться с таким разбегом хранения ?
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Фокс

21 минуту назад
Говорят, что эта вакцина сильнее всего помогает тем, кто её производит
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Максим

24 минуты назад
Что Спутник, что Спутник-лайт - из одного ведра бодяжат.
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Билли Кид

25 минут назад
зависть не хорошее чувство, я и не завидую.. Так, чисто поржать)))
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зависть не хорошее чувство

28 минут назад
Билли Кид, . а ты не завидуй здоровым людям
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маркетинг ковидобизнеса

30 минут назад
Спутник давно устаревшая вакцина, которая к тому же никому не помогла. тех штаммов давно уже нет, а продавать неликвид кому то надо.
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