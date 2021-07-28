Общество
48 минут назад
В Липецкую область впервые привезли вакцину «Спутник Лайт»
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Прививку от коронавируса сделали почти 35% взрослых жителей региона.
В регион впервые привезли 4 400 доз вакцины «Спутник Лайт», об этом рассказали в областном управлении здравоохранения. В ближайшее время эту партию распределят по липецким поликлиникам.
«Спутник Лайт» — это облегченный вариант «Спутник V», вводится однократно. Эту вакцину делают людям от 18 до 60 лет. Препарат применяется для повторной вакцинации тех, у кого с момента вакцинации прошло шесть месяцев и более и для переболевших.
«Спутник Лайт» — это облегченный вариант «Спутник V», вводится однократно. Эту вакцину делают людям от 18 до 60 лет. Препарат применяется для повторной вакцинации тех, у кого с момента вакцинации прошло шесть месяцев и более и для переболевших.
12 797
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