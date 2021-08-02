Бизнес

сегодня, 08:00

Зажглись новые огни в поселениях Косыревского сельсовета Липецкой области

678
Зажглись новые огни в поселениях Косыревского сельсовета Липецкой области

В рамках 44 ФЗ ООО «ПрофЭСКО» с Администрацией Липецкого района был заключен договор на замену неэффективного, энергозатратного оборудования.

Фото 1.jpeg

За счёт инвестиций  ООО «ПрофЭСКО»  в деревнях Липецкой области: с. Косыревка, д. Кулешовка, д. Бруслановка, д. Плоская Кузьминка, д. Ключики заменили  408 старых, неэффективных уличных светильника на новые светодиодные светильники LEDEL с гарантией 7 лет и сроком службы до 20 лет.   

Завершился масштабный проект - мы зажгли новые огни улиц, дворов и придомовых территорий. Инвестиционные контракты такого уровня представляет огромную значимость для региона, позволяя его жителям обрести комфортное безопасное освещение улиц. Жители теперь могут не бояться гулять даже в самых укромных уголках своих улиц. 

Сохраняя традиции российской светотехнической школы, ООО «ПрофЭСКО»  поднимает отечественную светотехнику на качественно новый, мировой уровень.


Фото 2 (2).jpeg

Команда ПрофЭСКО имеет обширный и успешный опыт в реализации энергосервисных проектов, как с коммерческими, так и с бюджетными заказчиками.

Поздравляем наших коллег и желаем дальнейших успехов и достижения новых вершин!

PR

678

Еще в рубрике

Где искать защиту от стихии
Где искать защиту от стихии

29.07.2021 15:35

Бизнес
«Ростелеком» подключил к оптике 85 социально значимых объектов в Липецкой области
«Ростелеком» подключил к оптике 85 социально значимых объектов в Липецкой области

28.07.2021 16:16

Бизнес
Сборы «Росгосстраха» в первом полугодии 2021-го на 19,3% выше прошлогодних
Сборы «Росгосстраха» в первом полугодии 2021-го на 19,3% выше прошлогодних

28.07.2021 11:16

Бизнес
МегаФон создал голосового ассистента для абонентов
МегаФон создал голосового ассистента для абонентов

27.07.2021 12:44

Бизнес
Законный способ выбраться из долговой ямы
Законный способ выбраться из долговой ямы

27.07.2021 08:00

Бизнес
Как сэкономить на ипотеке более 2 000 000 млн.рублей?
Как сэкономить на ипотеке более 2 000 000 млн.рублей?

27.07.2021 08:00

Бизнес