Зажглись новые огни в поселениях Косыревского сельсовета Липецкой области

В рамках 44 ФЗ ООО «ПрофЭСКО» с Администрацией Липецкого района был заключен договор на замену неэффективного, энергозатратного оборудования.





За счёт инвестиций ООО «ПрофЭСКО» в деревнях Липецкой области: с. Косыревка, д. Кулешовка, д. Бруслановка, д. Плоская Кузьминка, д. Ключики заменили 408 старых, неэффективных уличных светильника на новые светодиодные светильники LEDEL с гарантией 7 лет и сроком службы до 20 лет.

Завершился масштабный проект - мы зажгли новые огни улиц, дворов и придомовых территорий. Инвестиционные контракты такого уровня представляет огромную значимость для региона, позволяя его жителям обрести комфортное безопасное освещение улиц. Жители теперь могут не бояться гулять даже в самых укромных уголках своих улиц.

Сохраняя традиции российской светотехнической школы, ООО «ПрофЭСКО» поднимает отечественную светотехнику на качественно новый, мировой уровень.





Команда ПрофЭСКО имеет обширный и успешный опыт в реализации энергосервисных проектов, как с коммерческими, так и с бюджетными заказчиками.

Поздравляем наших коллег и желаем дальнейших успехов и достижения новых вершин!

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