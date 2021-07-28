Коронавирус

38 минут назад

За сутки в Липецкой области выявлены 243 случая инфицирования коронавирусом, 9 человек умерли

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявлены 243 случая инфицирования коронавирусом, 9 человек умерли
За последние сутки в Липецкой области выявлены 243 новых случая инфицирования коронавирусом, 9 человек от COVID-19 умерли, 148 человек вылечились (Для сравнения^ 28 июля 2020 года в регионе выявили 11 случаев инфицирования коронавирусом).

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в Липецкой области выявлены 38 995 случаев COVID-19, из заболевших выздоровели 33 597 человек, умерли - 1 112 человек.

В России за сутки выявлены 22 420 случаев COVID-19, выздоровели 20 579 человек, умерли — 798 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 6 195 232 случая COVID-19, выздоровели 5 547 529 человек, умерли — 156 178 человек.
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#коронавирус
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Комментарии (4)

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Липецк

7 минут назад
Отчисления в мед фонд делаем , а за наши деньги, нас лечить не хотят
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Липецк

8 минут назад
За направлением на анализы 3ий раз пойду, это хорошо я в отпуске, а что делать остальным. Как лечиться ,если невозможно обследование пройти?
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Елена

16 минут назад
По какой причине не лечат людей?
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29 минут назад
Одну и ту же новость по сотому кругу и вертят и мусолят.
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