За сутки в Липецкой области выявлены 243 случая инфицирования коронавирусом, 9 человек умерли

За последние сутки в Липецкой области выявлены 243 новых случая инфицирования коронавирусом, 9 человек от COVID-19 умерли, 148 человек вылечились (Для сравнения^ 28 июля 2020 года в регионе выявили 11 случаев инфицирования коронавирусом).



С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в Липецкой области выявлены 38 995 случаев COVID-19, из заболевших выздоровели 33 597 человек, умерли - 1 112 человек.



В России за сутки выявлены 22 420 случаев COVID-19, выздоровели 20 579 человек, умерли — 798 человек.



С начала эпидемии в стране выявили 6 195 232 случая COVID-19, выздоровели 5 547 529 человек, умерли — 156 178 человек.