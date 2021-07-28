Кураторам липецких студентов заплатят 19,3 млн рублей

Новые выплаты положены тем, кто работает в средне-специальных учебных заведениях.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,79 млрд рублей на выплату ежемесячных вознаграждений кураторам групп в колледжах и техникумах в 2021 году.



Ранее аналогичные выплаты были назначены классным руководителям. Размер вознаграждения за кураторство составит 5 000 рублей. Педагоги начнут получать надбавку с 1 сентября 2021 года.



В рамках распоряжения на эти выплаты в Липецкую область направят более 19,3 млн рублей. Среди соседних регионов самый большой объем дотаций предусмотрен для Воронежской области — 33 млн рублей. Наставники белгородских студентов в 2021 году получат 28,1 млн рублей, курских — 24,6 млн рублей, тамбовских — 16,4 млн рублей.



Надбавка поддержит педагогов колледжей и техникумов, принявших на себя дополнительную нагрузку, считают в кабинете министров.