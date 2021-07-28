В мире

40 минут назад

Трое армянских военных погибли в боях на границе с Азербайджаном

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#Армения #Азербайджан #бой

По данным Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении с боевых позиций Басаркечарского района обстреляли позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района.

28 июля, начиная с примерно 00:50, подразделения вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов в очередной раз подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии на территории Кельбаджарского района, - говорится на сайте Минобороны Азербайджана.

В результате обстрела ранены двое военнослужащих Азербайджанской Армии - Алиев Садиг Низами оглу и Имранлы Имран Дильгам оглу. Раненным была немедленно оказана первая медицинская помощь. Жизни наших военнослужащих ничего не угрожает, - отмечается в сообщении военного ведомства.

В свою очередь в Минобороны Армении сообщили о трех погибших военных в результате столкновений на границе с Азербайджаном.

Еще двое ранены, противостояние продолжается, - добавили в ведомстве.

"28 июля около 3:40 утра подразделения Вооруженных сил Азербайджана в очередной раз прибегли к провокации и нарушили режим прекращения огня в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы. Идут локальные бои. Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана. 28 июля около 3:40 утра подразделения Вооруженных сил Азербайджана атаковали армянские позиции, расположенные в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы. По состоянию на 06:00 локальные бои в результате азербайджанской провокации в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы продолжаются", - говорится на сайте Минобороны Армении.

Отношения между республиками очень напряженные, во многом из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Подписание документа спровоцировало политический кризис в Ереване, - передает РИА Новости.
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#Армения #Азербайджан #бой

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