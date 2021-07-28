Общество

42 минуты назад

Липчанам продавали сомнительные блинчики и подозрительные котлеты

5 774
#торговля #нарушение
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Липчанам продавали сомнительные блинчики и подозрительные котлеты

Проверяющие нашли в магазине продукцию без данных о безопасности и сроке годности.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление прокурора Октябрьского района в адрес хозяйки магазина, расположенного на улице Ленинградской в Липецке. Прокуратура требовала привлечь женщину к административной ответственности за нарушение лицензионных требований в торговле.

Как указано в материалах суда, нарушение выявили в ходе проверки магазина 19 мая 2021 года. Помощник прокурора Октябрьского района нашла на витринах магазина расфасованные продавцом в полиэтиленовую упаковку и снабженные ценниками полуфабрикаты и мясную продукцию. В нарушение требований технических регламентов на товарах отсутствовала какая-либо маркировка, а именно: сведения о производителе продукции, дате её изготовления, сроке годности продукции и условиях её хранения. Эта информация отсутствовала и в торговом зале. Хозяйке магазина вменили нарушение требований технических регламентов при реализации продуктов питания, так как это существенно нарушает права потребителей и дает возможность реализации просроченной продукции. Материалы проверки направили для рассмотрения в арбитраж.

Суд вынес женщине предупреждение. Такая мера административной ответственности обусловлена тем, что выявленные факты «формально и содержат признаки состава административного правонарушения, однако само нарушение не содержит какой-либо опасной угрозы охраняемым общественным отношениям, не причинило существенного вреда интересам граждан, общества и государства». Кроме того, магазин попался на таких нарушениях впервые.
5 774
#торговля #нарушение
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Комментарии (5)

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6 минут назад
А ещё в котлетах,попадает рубленная плёнка,думал случайно с упаковкой перекрутили,а нет,взял в другом магазине,тоже самое.
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Липчане

20 минут назад
всеядны ,особенно пенсионерки ,вечно голодные рыскают .
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Animal planet.

22 минуты назад
Сейчас готовые блинчики и готовые котлеты в магазинах это лютейшее зло. Самые нормальные котлеты были от Липецккомплекс,когда я был маленький мама иногда покупала.
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Гость

24 минуты назад
Боринский мясокомбинат на свою продукцию не ставит дату изготовления
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Магазин под кем-то из не простых.

30 минут назад
Главное что документов небыло и когда изготовлена так же из чего а что просрочку есть можно это не чего?
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