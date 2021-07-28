Липчанам продавали сомнительные блинчики и подозрительные котлеты

Проверяющие нашли в магазине продукцию без данных о безопасности и сроке годности.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление прокурора Октябрьского района в адрес хозяйки магазина, расположенного на улице Ленинградской в Липецке. Прокуратура требовала привлечь женщину к административной ответственности за нарушение лицензионных требований в торговле.



Как указано в материалах суда, нарушение выявили в ходе проверки магазина 19 мая 2021 года. Помощник прокурора Октябрьского района нашла на витринах магазина расфасованные продавцом в полиэтиленовую упаковку и снабженные ценниками полуфабрикаты и мясную продукцию. В нарушение требований технических регламентов на товарах отсутствовала какая-либо маркировка, а именно: сведения о производителе продукции, дате её изготовления, сроке годности продукции и условиях её хранения. Эта информация отсутствовала и в торговом зале. Хозяйке магазина вменили нарушение требований технических регламентов при реализации продуктов питания, так как это существенно нарушает права потребителей и дает возможность реализации просроченной продукции. Материалы проверки направили для рассмотрения в арбитраж.



Суд вынес женщине предупреждение. Такая мера административной ответственности обусловлена тем, что выявленные факты «формально и содержат признаки состава административного правонарушения, однако само нарушение не содержит какой-либо опасной угрозы охраняемым общественным отношениям, не причинило существенного вреда интересам граждан, общества и государства». Кроме того, магазин попался на таких нарушениях впервые.