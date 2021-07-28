Общество

сегодня, 09:31

В Липецке включат новый светофор

1342
#дорожное движение
В Липецке включат новый светофор

Пешеходный светофор по требованию пока будет работать в тестовом режиме.

Сегодня возле дома №2а по улице Расковой в тестовом режиме запустят работу нового светофора по требованию, сообщает городской департамент дорожного хозяйства.

- Светфор обустроен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», - сообщает департамент.

Вместе с этим на улице Расковой монтируют бортовые камни и готовятся к асфальтированию пешеходных дорожек.
1342
#дорожное движение

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