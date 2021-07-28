Общество
сегодня, 09:31
В Липецке включат новый светофор
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Пешеходный светофор по требованию пока будет работать в тестовом режиме.
Сегодня возле дома №2а по улице Расковой в тестовом режиме запустят работу нового светофора по требованию, сообщает городской департамент дорожного хозяйства.
- Светфор обустроен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», - сообщает департамент.
Вместе с этим на улице Расковой монтируют бортовые камни и готовятся к асфальтированию пешеходных дорожек.
- Светфор обустроен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», - сообщает департамент.
Вместе с этим на улице Расковой монтируют бортовые камни и готовятся к асфальтированию пешеходных дорожек.
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