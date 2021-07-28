В Липецке включат новый светофор

Пешеходный светофор по требованию пока будет работать в тестовом режиме.

Сегодня возле дома №2а по улице Расковой в тестовом режиме запустят работу нового светофора по требованию, сообщает городской департамент дорожного хозяйства.



- Светфор обустроен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», - сообщает департамент.



Вместе с этим на улице Расковой монтируют бортовые камни и готовятся к асфальтированию пешеходных дорожек.