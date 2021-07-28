128 липчан стали банкротами во внесудебном порядке

Липецкая область – один из регионов-лидеров по количеству граждан-банкротов

Количество желающих пройти через процедуру банкротства россиян увеличилось до 7%. Ранее этот показатель составлял порядка 4-5%. Основным фактором, повлиявшим на рост, стала популярность процедуры — все больше людей узнает о такой возможности, сообщает портал Долг.рф.



При этом, большинство изъявивших желание обанкротится в полной мере не владеют информацией о процедуре и ее последствиях.



В I полугодии 2021 года было возбуждено 2228 процедуры внесудебного банкротства граждан. Это 47% от общего числа обращений, не удалось инициировать внесудебное банкротство на основании 2470 заявлений. За март-июнь 2021 года было завершено 1679 процедур внесудебного банкротства. Больше всего возбужденных внесудебных банкротств числится в следующих регионах: Омская область (в отношении 253 человек); Челябинская область (193 гражданина); Пермский край (136 человек); Алтайский край (134 гражданина); Краснодарский край (133 человека); Липецкая область (128 граждан).



Руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин сообщил, что росту количества гражадан-банкротов способствует информированность населения о данном способе решения проблем с долгами. Если люди не подходят под критерии внесудебного банкротства, они выбирают судебные процедуры.



Как сообщается на сайте Госуслуг, с 1 сентября 2020 года физические лица могут использовать механизм внесудебного банкротства — по заявлению через МФЦ. Он позволит избавиться от долгов перед кредиторами, если их невозможно выплатить, а средств и имущества у должника нет.



Банкротство — это процедура, которая помогает законно освободиться от долгов, если нет возможности их выплачивать. Если должник имеет достаточный доход или имущество, но не хочет погашать взятые на себя обязательства, оснований для банкротства нет. Причиной банкротства может стать сложная жизненная ситуация: болезнь, увольнение, инвалидность, смерть близких. Иногда единственная возможность избавиться от непосильного долгового бремени и начать с чистого листа — оформить банкротство в рамках закона.



Есть два способа оформить банкротство: через суд; во внесудебном порядке. Оформить банкротство через МФЦ может гражданин, у которого общий размер долгов составляет от 50 000 до 500 000 рублей. Если сумма больше, банкротство можно оформить только в судебном порядке.









