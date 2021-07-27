Кратковременные дожди не собьют жару: в Липецкой области до +33

В ближайшие трое суток в Липецкой области на фоне малоградиентного поля местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 23-24 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +13 до +18 градусов, днем будет от +28 до +33 градусов.



В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди с грозами. Температура ночью составит от +14 до +16 градусов, днем будет от +30 до +32 градусов.



День 28 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1937 году – 7 градусов тепла.

