Погода в Липецке

44 минуты назад

Кратковременные дожди не собьют жару: в Липецкой области до +33

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#жара
Кратковременные дожди не собьют жару: в Липецкой области до +33

В ближайшие трое суток в Липецкой области на фоне малоградиентного поля местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 23-24 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +13 до +18 градусов, днем будет от +28 до +33 градусов. 

В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди с грозами. Температура ночью составит от +14 до +16 градусов, днем будет от +30 до +32 градусов. 

День 28 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1937 году – 7 градусов тепла.
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#жара

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Эксперт

37 минут назад
Сегодня ливень уже сбил жару в Липецке по крайней мере на Соколе +22 днем.
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