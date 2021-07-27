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34 минуты назад
20-летний белгородец осужден за интимную связь с 15-летней девочкой
Парню присудили 400 часов обязательных работ.
20-летнему жителю Белгородской области вынесли приговор за интимную связь с несовершеннолетней.
Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).
По версии следствия, в начале февраля подсудимый познакомился в соцсети с 15-летней жительницей Белгородской области. Молодые люди стали встречаться. О том, что ей нет 16 лет, подсудимый достоверно знал, тем не менее с февраля до мая текущего года вступал с ней в интимные отношения. О преступной близости стало известно сотрудникам полиции.
Приговором суда молодому человеку назначено наказание в 400 часов обязательных работ, - сообщает сайт СК РФ по региону.
Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).
По версии следствия, в начале февраля подсудимый познакомился в соцсети с 15-летней жительницей Белгородской области. Молодые люди стали встречаться. О том, что ей нет 16 лет, подсудимый достоверно знал, тем не менее с февраля до мая текущего года вступал с ней в интимные отношения. О преступной близости стало известно сотрудникам полиции.
Приговором суда молодому человеку назначено наказание в 400 часов обязательных работ, - сообщает сайт СК РФ по региону.