В России

34 минуты назад

20-летний белгородец осужден за интимную связь с 15-летней девочкой

92
#интимная связь #суд

Парню присудили 400 часов обязательных работ.

20-летнему жителю Белгородской области вынесли приговор за интимную связь с несовершеннолетней.

Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

По версии следствия, в начале февраля подсудимый познакомился в соцсети с 15-летней жительницей Белгородской области. Молодые люди стали встречаться. О том, что ей нет 16 лет, подсудимый достоверно знал, тем не менее с февраля до мая текущего года вступал с ней в интимные отношения. О преступной близости стало известно сотрудникам полиции.

Приговором суда молодому человеку назначено наказание в 400 часов обязательных работ, - сообщает сайт СК РФ по региону.
92
#интимная связь #суд

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Россиянам могут запретить тратить детские пособия на табак и алкоголь
#детские пособия #закон #запрет
Россиянам могут запретить тратить детские пособия на табак и алкоголь

сегодня, 14:58

В России
Россиянам в будущем могут компенсировать траты на газификацию
#Газификация #компенсация #траты
Россиянам в будущем могут компенсировать траты на газификацию

сегодня, 13:35

В России
Российские власти прокомментировали предложение Турции по Крыму
#Украина #Россия #Турция
Российские власти прокомментировали предложение Турции по Крыму

сегодня, 12:48

В России
В Санкт-Петербурге нашли мертвой председателя Куйбышевского районного суда
#суд #судья
В Санкт-Петербурге нашли мертвой председателя Куйбышевского районного суда

сегодня, 11:27

В России
В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
#коронавирус #прививка #вакцинация
1
В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

сегодня, 11:16

В России
#цены
Депутаты предложили обязать бизнес обосновывать снижение цен при госзакупках

вчера, 20:39

В России