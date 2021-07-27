В Липецкую область прибудет крестный ход с мощами Александра Невского

Но массового крестного хода, в привычном понимании, не будет. Мощи Александра Невского доставят в Елец и Липецк на автомобиле несколько человек.

С 12 июня по 14 августа 2021 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит принесение мощей святого благоверного князя Александра Невского в храмы Русской Православной Церкви. Проект реализуется по инициативе Русской Православной Церкви при организационной поддержке Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира. В год 800-летия со дня рождения великого князя, выступавшего за единство Русской земли, поклониться святыне смогут верующие в 82 городах России и Белоруссии. 12 июня, в День России, одновременно начались 4 крестных хода со святыми мощами. Каждый из 4 крестных ходов отправились по разным направлениям – северные регионы, южные, центральные, Белоруссию, регионы Урала и Сибири.



Как сообщил GOROD48 директора благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира Антон Голик, крестные ходы - не пешие, частицы мощи в ковчегах доставляются в регионы на автомобилях. На автомобиле «крестный ход» с частицей мощей Александра Невского прибудет и в Липецкую область. Доставят его 4-5 человек. Прибудет авто-крестный ход в Елец из Рязани 5 августа вечером. Мощи поместят в Вознесенский кафедральный собор.



На сайте Вознесенского собора уже анонсирована встреча мощей 6 августа в 21.00, но, как сообщил Антон Голик, точное время и дата, как правило, становятся известны накануне, и, возможны нюансы. По крайней мере, на сегодняшний день запланирован приезд автомобиля с мощами в Елец на 5 августа. После Ельца мощи привезут в Липецк, в Христорождественский собор, где они будут находиться с 7 по 8 августа.



Святой благоверный великий князь Александр Невский родился 13 мая 1221 г. в городе Переяславле-Залесском. Отец его, Ярослав, был младшим сыном Всеволода III Большое Гнездо. С юных лет Александр прославился как великий воин и защитник Русской земли. В 1240 году в возрасте 20 лет он одержал победу над шведами на реке Неве, после чего народ назвал князя Александра Невским.



В 1242 году после знаменитого сражения на льду Чудского озера русское войско под предводительством святого князя Александра полностью разгромило крестоносцев.



На протяжении многих лет Александр Невский сдерживал разорение Руси татаро-монгольскими племенами.



В 1263 году князь на пути из Золотой Орды, будучи уже смертельно болен, принял схиму с именем Алексий. Скончался он в том же году в Городце.



Канонизирован Русской Православной Церковью при митрополите Макарии на Московском Соборе 1547 года.





