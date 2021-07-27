Коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявили 244 случая COVID-19, 9 человек умерли
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Для сравнения 27 июля 2020 года были зарегистрированы 11 случаев COVID-19.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 244 новых случаев коронавируса, 9 человек умерли, 147 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 38 752 случая COVID-19, выздоровели 33 449 человек, умерли 1 103 человека.
В России за сутки выявлены 23 032 случая COVID-19, выздоровели 20 116 человек, умерли — 779 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 172 812 случаев COVID-19, выздоровели 5 526 950 человек, умерли — 155 380 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 38 752 случая COVID-19, выздоровели 33 449 человек, умерли 1 103 человека.
В России за сутки выявлены 23 032 случая COVID-19, выздоровели 20 116 человек, умерли — 779 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 172 812 случаев COVID-19, выздоровели 5 526 950 человек, умерли — 155 380 человек.
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