17 минут назад
В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
Главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева опубликовала постановление, согласно которому в регионе вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 для ряда граждан.
Поводом для введения столь жестких мер послужила ситуация с новой коронавирусной инфекцией. По данным регионального Роспотребнадзора, в течение пяти последних недель наблюдается устойчивый рост количества заболевших коронавирусом и увеличение темпов суточного прироста.
Регистрируются очаги заболевания в медицинских, образовательных, оздоровительных организациях, а также в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, - говорится в постановлении.
При этом в перечень профессий попали люди, работающие в сфере торговли, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, косметических услуг, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, предоставления услуг прачечными и химчистками, предоставления услуг по ремонту предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, общественного питания, общественного транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, предоставления услуг культурно-развлекательного досуга (театров, кинотеатров, концертных залов, музеев и тому подобных), туризма, предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, базы отдыха, туристические базы и прочее), санаторно-курортной деятельности, доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской, - пишет портал V1.ru.
Также указывается, что прививки от коронавируса должны сделать все совершеннолетние студенты и сотрудники администраций.
Главный санитарный врач региона постановила привить соответствующих граждан к 30 августа первой дозой вакцины, а к 30 сентября — второй.
Контролировать ход прививочной кампании будет лично главный государственный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева.
Еще в рубрике
24.07.2021 12:40В России