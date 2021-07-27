В России

17 минут назад

В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

33
#коронавирус #прививка #вакцинация #Волгоград

Главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева опубликовала постановление, согласно которому в регионе вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 для ряда граждан.

Главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для представителей отдельных профессий. Постановление вступает в силу с 27 июля.

Поводом для введения столь жестких мер послужила ситуация с новой коронавирусной инфекцией. По данным регионального Роспотребнадзора, в течение пяти последних недель наблюдается устойчивый рост количества заболевших коронавирусом и увеличение темпов суточного прироста.

Регистрируются очаги заболевания в медицинских, образовательных, оздоровительных организациях, а также в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, - говорится в постановлении.

При этом в перечень профессий попали люди, работающие в сфере торговли, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, косметических услуг, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, предоставления услуг прачечными и химчистками, предоставления услуг по ремонту предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, общественного питания, общественного транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, предоставления услуг культурно-развлекательного досуга (театров, кинотеатров, концертных залов, музеев и тому подобных), туризма, предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, базы отдыха, туристические базы и прочее), санаторно-курортной деятельности, доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской, - пишет портал V1.ru.

Также указывается, что прививки от коронавируса должны сделать все совершеннолетние студенты и сотрудники администраций.

Главный санитарный врач региона постановила привить соответствующих граждан к 30 августа первой дозой вакцины, а к 30 сентября — второй.

Контролировать ход прививочной кампании будет лично главный государственный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева.
33
#коронавирус #прививка #вакцинация #Волгоград

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#цены
Депутаты предложили обязать бизнес обосновывать снижение цен при госзакупках

вчера, 20:39

В России
#права потребителей
Штрафы за нарушение прав потребителей предложили увеличить

вчера, 20:33

В России
В Ставрополе возбудили уголовное дело об убийстве полицейского
#убийство #полицейский
В Ставрополе возбудили уголовное дело об убийстве полицейского

24.07.2021 15:55

В России
В Воронежской области 3 человека пострадали в массовой аварии
#массовая авария #ДТП
В Воронежской области 3 человека пострадали в массовой аварии

24.07.2021 14:43

В России
Двое погибли в ДТП с туристическим автобусом на Кубани
#ДТП #авария #автобус
Двое погибли в ДТП с туристическим автобусом на Кубани

24.07.2021 12:40

В России
#ревакцинация
1
К массовой ревакцинации в ближайшее время присоединятся регионы

23.07.2021 16:53

В России