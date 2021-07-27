Общество

49 минут назад

Зоомагазин заплатит за нарушения 100`000 рублей

2 687
#лицензия #нарушение #зоомагазин #ветеринария
Зоомагазин заплатит за нарушения 100`000 рублей

В торговой точке не соблюдали лицензионные требования.

Региональный арбитражный суд рассмотрел заявление управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям к ООО «Конта». Организацию потребовали привлечь к административной ответственности за несоблюдение лицензионных требований.

Как указано в документах, этой весной управление проводило плановую выездную проверку работы ООО «Конта», в том числе, соблюдения требований ветеринарного законодательства в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. В ходе проверки выявлены нарушения правил хранения ветеринарных препаратов в обособленном подразделении «Конты» в торговом центре на улице Белана. Так, там отсутствовали стеллажные карты на ошейники для собак, капли для кошек, найдены нерабочие гигрометры. Кроме того, проверяющие выяснили, что рабочий график ответственного за продажу ветеринарных препаратов сотрудника не совпадал с режимом работы зоомагазина.

Суд назначил ООО «Конта» наказание в виде административного штрафа в пределах минимального размера – 100 000 рублей.
2 687
#лицензия #нарушение #зоомагазин #ветеринария

Комментарии (2)

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Animal planet.

5 минут назад
Animal planet., с чего ты взял что я ненавижу зоомагазины?
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Animal planet.

27 минут назад
Ненавижу зоомагазины.
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