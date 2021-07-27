Общество

сегодня, 10:03

Липчане сдали чиновникам ночной бар

6 1273
#торговля #проверка #алкоголь
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Липчане сдали чиновникам ночной бар

Теперь бару грозит штраф в 300`000 рублей за работу ночью. На аналогичном нарушении попалось и заведение в Липецком районе.

Сотрудники регионального управления потребительского рынка и ценовой политики проверили обращения липчан, касающиеся соблюдения предприятиями общепита коронавирусного ограничения на работу с полуночи до 06:00.

Проверяющие установили, что предприятия общественного питания, пытаясь уйти от ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ, продавали алкоголь без вскрытия потребительской тары, на вынос.

- В результате в отношении владельцев баров в селе Пады Липецкого района и на проспекте Победы в Липецке возбуждены административные дела по ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ, - указано в сообщении ведомства. - Виновным лицам грозит штраф от 20 000 до 300 000 рублей.
6 1273
#торговля #проверка #алкоголь
2

Комментарии (6)

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А

17 минут назад
Все что ли стукачи???
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житель

21 минуту назад
На Кривенкова 19 в пивбаре без проблем пиво наливают после 21:00, нередко рядом ошиваются буйные алкаши.
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Юлия

30 минут назад
На остановке Вермишева, под аркой, продают алкоголь круглосуточно, рядом стоит полицейская машина, ничего не предпринимается.
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Жительница

48 минут назад
На Неделина напротив пам. Пушкину работает точка по торговле алкоголем. Продают круглосуточно. Полиция в курсе. Куда жаловаться?
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001

59 минут назад
А кто разрешил открывать пивнуху в жилом доме по ул.Бехтеева д.5
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н-дя

сегодня, 10:10
Видимо какому то синяку не налили пива похмелиться в долг,вот и сдал.
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