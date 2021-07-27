Общество
сегодня, 10:03
Липчане сдали чиновникам ночной бар
Теперь бару грозит штраф в 300`000 рублей за работу ночью. На аналогичном нарушении попалось и заведение в Липецком районе.
Сотрудники регионального управления потребительского рынка и ценовой политики проверили обращения липчан, касающиеся соблюдения предприятиями общепита коронавирусного ограничения на работу с полуночи до 06:00.
Проверяющие установили, что предприятия общественного питания, пытаясь уйти от ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ, продавали алкоголь без вскрытия потребительской тары, на вынос.
- В результате в отношении владельцев баров в селе Пады Липецкого района и на проспекте Победы в Липецке возбуждены административные дела по ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ, - указано в сообщении ведомства. - Виновным лицам грозит штраф от 20 000 до 300 000 рублей.
Проверяющие установили, что предприятия общественного питания, пытаясь уйти от ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ, продавали алкоголь без вскрытия потребительской тары, на вынос.
- В результате в отношении владельцев баров в селе Пады Липецкого района и на проспекте Победы в Липецке возбуждены административные дела по ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ, - указано в сообщении ведомства. - Виновным лицам грозит штраф от 20 000 до 300 000 рублей.
А
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Юлия
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н-дя