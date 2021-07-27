Липчане сдали чиновникам ночной бар

Теперь бару грозит штраф в 300`000 рублей за работу ночью. На аналогичном нарушении попалось и заведение в Липецком районе.

Сотрудники регионального управления потребительского рынка и ценовой политики проверили обращения липчан, касающиеся соблюдения предприятиями общепита коронавирусного ограничения на работу с полуночи до 06:00.



Проверяющие установили, что предприятия общественного питания, пытаясь уйти от ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ, продавали алкоголь без вскрытия потребительской тары, на вынос.



- В результате в отношении владельцев баров в селе Пады Липецкого района и на проспекте Победы в Липецке возбуждены административные дела по ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ, - указано в сообщении ведомства. - Виновным лицам грозит штраф от 20 000 до 300 000 рублей.