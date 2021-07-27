Общество

35 минут назад

Инспекторы вычислили браконьеров-раколовов

2 458
#браконьерство #штраф
Инспекторы вычислили браконьеров-раколовов

Нелегальные рыбалки устроили на реках Матыра и Воронеж.

За последние 10 дней в акваториях водоемов на территории Липецкой области выявлены два случая браконьерства, связанные в незаконной добычей раков, сообщает региональный отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

17 июля в акватории реки Матыра на территории Грязинского района патруль заметил мужчину, который нырял за раками. Мужчина успел поймать 853 раков. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил более 98 000 рублей.

20 июля в акватории реки Воронеж в черте Липецка патруль заметил группу браконьеров. Нарушители выловили 164 рака. Ущерб составил около 19 000 рублей.

В отношении браконьеров составили административные протоколы.
2 458
#браконьерство #штраф

Комментарии (2)

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Да уж

5 минут назад
При СССР такого небыло.
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Липчанин

5 минут назад
Смотрите за чистотой рек и будут в изобилии и раки и рыба
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