Грузчик перепродавал украденные в магазине сигареты

Мировой судья Грязинского судебного участка №1 вынес приговор бывшему грузчику сетевого магазина. Мужчина успел за четыре месяца стащить из магазина товаров на 35 696 рублей.

Подсудимый свою вину в краже признал. Он рассказал, что с мая по август 2020 года работал грузчиком в универсаме «Пятерочка». В его должностные обязанности входили отгрузка и разгрузка товаров, их выкладка на полки. Мужчина работал по ночам — с 20:00 до 08:00. Когда он пришел на работу, то увидел изображения с камер видеонаблюдения на мониторе охранной системы. Он запомнил локации, которые охватывали камеры и заметил, что в служебном помещении есть склад, где камеры нет.. Грузчик решил, что, когда товаровед направит его на этот склад за сигаретами, чтобы отнести их и выложить для продажи, он сможет взять несколько блоков себе и продать их.



Мужчина складывал блоки возле выхода, а когда смена кончалась, уносил их домой. Грузчик продавал сигареты по 600-700 рублей за блок своему знакомому, которого убедил в том, что ему выдают зарплату этим товаром. За четыре месяца злоумышленник успел вынести из склада магазина товаров на 35 696 рублей. Грузчик украл не только сигареты, он также похитил курицу, 1,5 литра пива и детское питание.



Суд вынес обвинительный приговор и наказал мужчину 280 часами обязательных работ. Иск на возмещение суммы украденного администрация магазина в рамках уголовного процесса заявлять не стала.

