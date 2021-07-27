53 минуты назад
Грузчик перепродавал украденные в магазине сигареты
Мировой судья Грязинского судебного участка №1 вынес приговор бывшему грузчику сетевого магазина. Мужчина успел за четыре месяца стащить из магазина товаров на 35 696 рублей.
Мужчина складывал блоки возле выхода, а когда смена кончалась, уносил их домой. Грузчик продавал сигареты по 600-700 рублей за блок своему знакомому, которого убедил в том, что ему выдают зарплату этим товаром. За четыре месяца злоумышленник успел вынести из склада магазина товаров на 35 696 рублей. Грузчик украл не только сигареты, он также похитил курицу, 1,5 литра пива и детское питание.
Суд вынес обвинительный приговор и наказал мужчину 280 часами обязательных работ. Иск на возмещение суммы украденного администрация магазина в рамках уголовного процесса заявлять не стала.
Ollle
Что же не догадался?
эстет
Гость
Даже интересно.
Колхозан
судья
Акула Додсон
Смотрящий