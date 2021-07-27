Как сэкономить на ипотеке более 2 000 000 млн.рублей?

Липецкой области снова выделили финансирование на «сельскую ипотеку». Давайте разберём кто может ей воспользоваться и где?

По условиям программы ипотека выдается всего под 3% вместо обычных 8-10% годовых.

Пример:

Двухэтажная квартира площадью 88.6 м2 в Романово сити стоимостью 4 252 800 рублей.

Первоначальный взнос 2 000 000 рублей.

Сумма кредита 2 252 800 рублей.

Срок 20 лет.

Очевидна выгода:

1. Ежемесячный платёж при 3% = 12.494 рубля,

2. Переплата по кредиту за весь срок пользования ипотекой, за весь срок при 3% = 745 753 рубля,

При таких же вводных под 9% переплата составит 2 611 767 рублей!!!

Вы сами всё видите!

Кому выгодно?

Если вы планируете приобрести новую квартиру, при этом у вас нет желания отдавать честно заработанные на банковские комиссии и проценты, программа идеально подходит Вам. Каждый месяц вы экономите порядка 7.775 рублей семейного бюджета. За год это 93 300. За 5 лет 466 500.

Таким образом, вместо того чтобы впустую выбросить 466 500 рублей за 5 лет, Вы сохраните их для своей семьи и потратите на что-то полезное. Если для Вас это имеет смысл, звоните 50-10-10, специалист расскажет Вам как воспользоваться.

Кто подходит под программу?

В программе может принять участия гражданин РФ в возрасте от 18 до 65 лет, который официально трудоустроен не менее 6 месяцев. Это основные критерии. Детали уточните по телефону 50-10-10.

Какая недвижимость участвует в программе?

Выбор недвижимости и застройщика проходил в соответствии с критериями:

1. Надежность застройщика

2. Своевременная сдача объектов

3. Рациональные планировки

4. Доступность жилья

5. Качество постройки

6. Наличие готового и строящегося жилья

7. Развитая инфраструктура

8. Прозрачность деятельности застройщика

Под данные критерии подошла компания АО СЗ «Ремстройсервис», её дома в жилом комплексе Романово Сити.

Подробнее с планировками можно ознакомиться на сайте romanovo-city.ru , или в социальных сетях https://www.instagram.com/romanovo_city/

А посмотреть готовые и строящиеся объекты компании можно с помощью записи по телефону 50-10-10.

Также есть возможность воспользоваться программой TRADE IN (поменяй старую квартиру на новую) подробности по телефону 51-63-93.

Сделайте правильный выбор и примите решение верное для Вашей семьи. Получите всю информацию по телефону +7 (4742) 50-10-10.

Наши специалисты рады слышать Вас, чтобы предоставить максимально качественную, квалифицированную информацию и поддержку Вам.

Застройщик АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС». Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: № 48-42 640 444-20-2019 от 15.01.2020, № 48-42 640 444-21-2019 от 15.01.2020, № 48-42 640 444-22-2019 от 15.01.2020, № 48-42 640 444-23-2019 от 15.01.2020

Более подробная информация по условиям программы: https://www.rshb.ru/natural/loans/mortgage_all/village_mortgage/

Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет АО "Россельхозбанк".



