10 минут назад
На НЛМК началась Неделя безопасности
На Новолипецком металлургическом комбинате началась Неделя безопасности. В этот раз её цель – предотвращение возможных случаев падения людей с высоты.
Проверить свои знания правил работы на высоте могут и горожане. На интерактивном портале ПАО «НЛМК» «Виртуальный город» появились новые задания, разработанные специально к Неделе Безопасности - тест «Безопасные методы», творческие задания «Есть контакт!» и «Найди нарушение». Викторина для детей «Как поступить?» на интересных красочных примерах продемонстрирует как можно избежать опасности. Прохождение теста и участие в викторинах принесет баллы на личный счет участника. 50 взрослых и 50 детей, первыми набравшие наибольшее количество баллов, получат Супербезопасные призы.
Недели безопасности НЛМК проводит регулярно. Они направлены на снижение наиболее распространенных рисков – от падений и поскальзываний до профилактики дорожно-транспортных происшествий.