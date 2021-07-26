НЛМК Live

10 минут назад

На НЛМК началась Неделя безопасности

47
#техника безопасности
На НЛМК началась Неделя безопасности

На Новолипецком металлургическом комбинате началась Неделя безопасности. В этот раз её цель – предотвращение возможных случаев падения людей с высоты.  

В Неделю безопасности на НЛМК организуют дополнительные инспекции рабочих мест на высоте, проверят использование средств защиты, проведут – обучение сотрудников и подрядчиков, также запланирована отработка навыков безопасной работы на высоте на учебных полигонах. 

Проверить свои знания правил работы на высоте могут и горожане. На интерактивном портале ПАО «НЛМК» «Виртуальный город» появились новые задания, разработанные специально к Неделе Безопасности - тест «Безопасные методы», творческие задания «Есть контакт!» и «Найди нарушение». Викторина для детей «Как поступить?» на интересных красочных примерах продемонстрирует как можно избежать опасности. Прохождение теста и участие в викторинах принесет баллы на личный счет участника. 50 взрослых и 50 детей, первыми набравшие наибольшее количество баллов, получат Супербезопасные призы. 

Недели безопасности НЛМК проводит регулярно. Они направлены на снижение наиболее распространенных рисков – от падений и поскальзываний до профилактики дорожно-транспортных происшествий. 
47
#техника безопасности

Еще в рубрике

«Милосердие» помогает повысить комфорт и оснащенность сельских детсадов
#детские сады #«Милосердие»
«Милосердие» помогает повысить комфорт и оснащенность сельских детсадов

23.07.2021 11:08

НЛМК Live
На Лебедином озере НЛМК обновляют популяцию птиц
#экология #Лебединое озеро
На Лебедином озере НЛМК обновляют популяцию птиц

22.07.2021 11:31

НЛМК Live
«Милосердие» помогает растить будущих «звёзд» стрелкового спорта
#стрелковый спорт
«Милосердие» помогает растить будущих «звёзд» стрелкового спорта

22.07.2021 10:05

НЛМК Live
Более 800 сотрудников НЛМК удостоились наград ко Дню металлурга
#День металлурга #награды
Более 800 сотрудников НЛМК удостоились наград ко Дню металлурга

16.07.2021 18:41

НЛМК Live
Валерий Сюткин поздравит металлургов с праздником
#День металлурга
Валерий Сюткин поздравит металлургов с праздником

16.07.2021 14:42

НЛМК Live
Мобильное приложение НЛМК для сотрудников получило международную премию
#Мобильное приложение
Мобильное приложение НЛМК для сотрудников получило международную премию

16.07.2021 14:40

НЛМК Live