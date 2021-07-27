Законный способ выбраться из долговой ямы

Мы продолжаем разбираться с темой банкротства

После выхода прошлой статьи в компанию «Современная защита» поступили сотни звонков от людей, которые хотят избавиться от долгов. А один из клиентов компании, Ринат М., даже поделился с нами своей историей – рассказал, как решил проблему разумным и законным способом!

- Моя ситуация, я больше чем уверен, близка многим , ведь сегодня люди просто «тонут» в долговой яме перед различными кредиторами. Но что делать, брать кредиты мы вынуждены, иначе ни жилья не купишь, ни ребенка не выучишь, да мало ли случаев, когда срочно деньги нужны. И взять кредит - не напасть, как бы потом не пропасть! Вот это и самое страшное – если платить по счетам не получается, то долги накапливаются как снежный ком. И кредиторы требуют и требуют, превращая вашу жизнь в ад.

Так и у меня получилось, я задолжал 3 банкам и 5микрофинансовым организациям, долги росли ни по дням, а по часам. Меня захлестнуло отчаяние – я даже за квартиру уже несколько месяцев заплатить не мог, денег не было. Еще немного, и моя семья на улице окажется! Сумма общего долга по кредитам была для меня катастрофической – 1,5 миллиона, и я прекрасно понимал, что отдать их мне не по силам. И решить эту ситуацию, как должник, был обязан! Мне важно было, как и всем, оградить семью от постоянных угроз и нападок коллекторов, вернуть в свою жизнь возможность радоваться каждому дню!

На работе коллега посоветовал: попробуй объявить себя банкротом, есть такой новый закон. Я схватился за эту идею, как за спасительную соломинку, стал изучать вопрос и понял две вещи. Первая - для меня это реальный выход. Вторая - самостоятельно я эту процедуру не проведу.

Нужны юридические знания, ведь особенно важен «досудебный этап» - подготовка документов и подача заявления в суд. Здесь, однозначно, нужны грамотные юристы с опытом работы в этой сфере. И я нашел таких! Профессиональная команда юристов компании «Современная защита» за вполне адекватные деньги помогла мне получить решение суда, что я банкрот уже через 3 месяца, и в процессе процедуры мои долги были списаны полностью! Огромная благодарность компании «Современная защита» .

Почему вам нужно объявить себя банкротом?

• Согласно ст. 213.4 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» должник обязан подать заявление в арбитражный суд на банкротство, если у него есть долг 500 тысяч рублей и выше, но как показала судебная практика, даже с меньшим долгом можно подать заявление, с просрочками три месяца или он чувствует, что в следующем месяце не сможет внести очередные платежи.• Последствия банкротства для должника в целом минимальны - пять лет нельзя повторно банкротиться, три года занимать руководящие должности. Это не «черная метка» на всю жизнь, как думают некоторые, это реальный выход из вашей сложнейшей ситуации. Причем выход законный!• Как только запускается процедура банкротства, кредиторы уведомляются об этом автоматически, и, как правило, с этого момента поток звонков и угроз от коллекторов и других служб взыскания постепенно прекращается. Как видите, изменить ситуацию можно, надо только начать действовать здесь и сейчас!

С помощью юристов компании «Современная защита» более 7000 человек уже завершили процедуру банкротства с полным списанием долгов, более 1000 дел находится в производстве. Специалисты по банкротству помогут и вам - не откладывайте свое «финансовое спасение», обращайтесь в компанию «Современная защита» прямо сейчас!

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ООО «Современная защита» — юридическая компания, специализирующаяся на банкротстве физических и юридических лиц. Офисы компании работают в Липецке, Москве, Казани, Самаре, Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре, Челябинске, Хабаровске, Перми, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Тюмени, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Пензе и Мурманске.

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