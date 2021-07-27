Бизнес

30 минут назад

Законный способ выбраться из долговой ямы

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Законный способ выбраться из долговой ямы

Мы продолжаем разбираться с темой банкротства

После выхода прошлой статьи в компанию «Современная защита» поступили сотни звонков от людей, которые хотят избавиться от долгов. А один из клиентов компании, Ринат М., даже поделился с нами своей историей – рассказал, как решил проблему разумным и законным способом!

- Моя ситуация, я больше чем уверен, близка многим , ведь сегодня люди просто «тонут» в долговой яме перед различными кредиторами. Но что делать, брать кредиты мы вынуждены, иначе ни жилья не купишь, ни ребенка не выучишь, да мало ли случаев, когда срочно деньги нужны. И взять кредит - не напасть, как бы потом не пропасть! Вот это и самое страшное – если платить по счетам не получается, то долги накапливаются как снежный ком. И кредиторы требуют и требуют, превращая вашу жизнь в ад.

Так и у меня получилось, я задолжал 3 банкам и 5микрофинансовым организациям, долги росли ни по дням, а по часам. Меня захлестнуло отчаяние – я даже за квартиру уже несколько месяцев заплатить не мог, денег не было. Еще немного, и моя семья на улице окажется! Сумма общего долга по кредитам была для меня катастрофической – 1,5 миллиона, и я прекрасно понимал, что отдать их мне не по силам. И решить эту ситуацию, как должник, был обязан! Мне важно было, как и всем, оградить семью от постоянных угроз и нападок коллекторов, вернуть в свою жизнь возможность радоваться каждому дню!

На работе коллега посоветовал: попробуй объявить себя банкротом, есть такой новый закон. Я схватился за эту идею, как за спасительную соломинку, стал изучать вопрос и понял две вещи. Первая - для меня это реальный выход. Вторая - самостоятельно я эту процедуру не проведу.

Нужны юридические знания, ведь особенно важен «досудебный этап» - подготовка документов и подача заявления в суд. Здесь, однозначно, нужны грамотные юристы с опытом работы в этой сфере. И я нашел таких! Профессиональная команда юристов компании «Современная защита» за вполне адекватные деньги помогла мне получить решение суда, что я банкрот уже через 3 месяца, и в процессе процедуры мои долги были списаны полностью! Огромная благодарность компании «Современная защита».

Почему вам нужно объявить себя банкротом?

• Согласно ст. 213.4 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» должник обязан подать заявление в арбитражный суд на банкротство, если у него есть долг 500 тысяч рублей и выше, но как показала судебная практика, даже с меньшим долгом можно подать заявление, с просрочками три месяца или он чувствует, что в следующем месяце не сможет внести очередные платежи.

• Последствия банкротства для должника в целом минимальны - пять лет нельзя повторно банкротиться, три года занимать руководящие должности. Это не «черная метка» на всю жизнь, как думают некоторые, это реальный выход из вашей сложнейшей ситуации. Причем выход законный!

• Как только запускается процедура банкротства, кредиторы уведомляются об этом автоматически, и, как правило, с этого момента поток звонков и угроз от коллекторов и других служб взыскания постепенно прекращается. Как видите, изменить ситуацию можно, надо только начать действовать здесь и сейчас!

С помощью юристов компании «Современная защита» более 7000 человек уже завершили процедуру банкротства с полным списанием долгов, более 1000 дел находится в производстве. Специалисты по банкротству помогут и вам - не откладывайте свое «финансовое спасение», обращайтесь в компанию «Современная защита» прямо сейчас!

Узнать больше о процедуре банкротства можно,
перейдя на  «Современной защиты»

ООО «Современная защита» — юридическая компания, специализирующаяся на банкротстве физических и юридических лиц. Офисы компании работают в Липецке, Москве, Казани, Самаре, Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре, Челябинске, Хабаровске, Перми, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Тюмени, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Пензе и Мурманске.

ООО «Современная защита»:
БЦ «Виктория», Проспект Победы, 29, офис 223
тел. +7 (474) 2569131 звонок бесплатный
https://lip.sovzashchita.ru

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